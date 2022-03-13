منتدى أنطاليا.. الناتو يهدد بزيادة الضغط على روسيا بالعقوبات

هدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في كلمة خلال ندوة أقيمت في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي جنوبي تركيا، روسيا بزيادة الضغط عليها عبر العقوبات الاقتصادية في حال استمرار عمليتها في أوكرانيا.

وأكد ستولتنبرغ ضرورة أن يؤمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء الحرب وسحب قواته من أوكرانيا وقوة الحلول السياسية. وقال: "ولكنه (بوتين) لا يقوم بذلك حاليًا، وفي حال الاستمرار هكذا فإننا سنواصل ضغوطاتنا عبر عقوبات اقتصادية".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن العديد من الحلفاء قدموا دعمًا هامًا لعشرات آلاف الأفراد من القوات الأوكرانية منذ عام 2014، وأن تلك القوات تقاتل في الصفوف الأمامية الآن.

وحول احتمالية أن يتسبب انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف باستفزاز روسيا من عدمه، أكد ستولتنبرغ أن هذا ليس استفزاز وأنها دول حرة وتفعل ما تريده، ويمكنها اتخاذ قراراتها بحرية، وأن على روسيا احترام قرارات الدول المستقلة الحرة.

وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت أعمال النسخة الثانية من المنتدى بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، ويعقد في مركز "نيست" للمعارض والمؤتمرات، بين 11 ـ 13 مارس/ آذار الجاري، تحت شعار "إعادة بناء الدبلوماسية".

المصدر:يونيوز