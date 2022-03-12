النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۴مشاهدات
‍ پ

'أكسيوس': 'بينت' عرض على زيلينسكي قبول مطالب الروس و'الاستسلام'

نقل مراسل موقعي "أكسيوس" الأميركي و"واللا" الإسرائيلي باراك رافيد عن مسؤول أوكراني أن رئيس وزراء كيان الاحتلال نفتالي بينت، الذي قاد وساطة بين كييف وموسكو، حاول إقناع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بقبول مطالب الروس لإنهاء الحرب، وهو ما يعني، وفق المسؤول ذاته، الاستسلام.
رمز الخبر: ۶۴۱۹۷
تأريخ النشر: 12 March 2022

وحسب موقع العربي الجديد، كان بينت أول مسؤول أجنبي يقابل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًّا منذ أعلن قراره شنّ الحرب على أوكرانيا، كما تواصَل هاتفيًّا مع زيلينسكي، وعاد من جولته التي شملت أيضًا لقاء مسؤولين أوروبيين ليشير إلى تعسّر جسر الهوة بين الطرفين.
وهاتف بينت، وفق "أكسيوس"، زيلينسكي، الثلاثاء، بعد يومين من لقائه بوتين، ونصحه بقبول عرض الروس، وهو ما لم يعجب الرئيس الأوكراني ومستشاريه: "بينت يطلب منا بوضوح الاستسلام، وليست لدينا نية لفعل ذلك"، يقول المسؤول الأوكراني الذي تحدّث تحت شرط السريّة.
وبحسب المصدر ذاته، وفق النسخة التي أوردها موقع "واللا"، فإن بينت نقل عرضًا يتضمن سلسلة طويلة وقاسية من التنازلات التي تمسّ سيادة أوكرانيا، وخاطب زيلينسكي قائلًا: "لو كنت مكانك لفكرت في حياة شعبي وقبلت العرض".
وبحسب المسؤول الأوكراني، فإن زيلينسكي كان "محبطًا للغاية ومتألّمًا على المستوى الشخصي من سياسات الحكومة الإسرائيلية".
لكن الصحافي ينقل عن مسؤول إسرائيلي، لم يذكر اسمه، نفيه لتفاصيل المحادثة كما وردت على لسان المسؤول الأوكراني، قائلًا "إن بينت لم يوصِ زيلينسكي بقبول عرض بوتين لأن "إسرائيل" لم تتلق عرضًا كهذا"، زاعمًا أن "المكالمة كانت جيدة وطويلة وتضمنت مناقشة حول إمكانية عقد اجتماع وساطة في القدس المحتلة".
في المقابل، قال المسؤول الأوكراني إن "الإسرائيليين طلبوا من بلاده، بشكل سرّي، وقف طلب المساعدة العسكرية أو الدعم السياسي من "إسرائيل" لأن ذلك سيضر بجهود الوساطة التي تتطلب الحياد".
وأكد المسؤول ذاته أن زيلينسكي ومساعديه لم يتشكل عندهم انطباع خلال الأسبوع الماضي بأن وساطة بينت ستؤتي ثمارها.
وأضاف: "الحكومة في كييف تعتقد أن بينت لم يتصرف كوسيط. الوسيط يحتاج إلى الضغط من أجل التوصل إلى حلول، وطرح مقترحات على الطاولة، وليس مجرد تمرير رسائل"، مردفًا: "لسنا بحاجة إلى ساعي بريد آخر، لدينا ما يكفي من هؤلاء".
ويعتقد زيلينسكي ومساعدوه، بحسب المسؤول الأوكراني، "أن الغاية من جهود بينت الدبلوماسية تتمثل في تجنب اتخاذ موقف واضح من الغزو الروسي من أجل الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو". يقول المسؤول ذاته: "تبدو مبادرة بينت كذريعة لعدم حديثه ضد روسيا، وعدم تزويد أوكرانيا بالسلاح، وعدم معاقبة روسيا".

المصدر:قناة العالم 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
البخيتي: لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدوان حتى رفع الحصار
باشاغا: بعكس حكومة الدبيبة.. يمكننا إجراء الانتخابات في ليبيا
'أكسيوس': 'بينت' عرض على زيلينسكي قبول مطالب الروس و'الاستسلام'
وزارة الدفاع: أكثر من 2.6 مليون شخص في أوكرانيا يودّون الذهاب إلى روسيا للاحتماء
تونس تشارك في المعرض الدولي للصناعات الغذائية في طوكيو
لقاء بين اردوغان وستولتنبرغ على هامش منتدى انطاليا للدبلوماسية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 63 مخزن أسلحة و7 مراكز قيادة ومنظومات جوية أوكرانية خلال اليوم
السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة في الحفاظ على أمن البلاد
المندوب الأوكراني: روسيا أطلقت النار على نفسها مرة أخرى بدعوتها إلى هذه الجلسة
المستشفى التي قيل إننا قصفناها بماريوبول كانت أصبحت قاعدة عسكرية وكنا حذرنا من ذلك
انفوغراف: العملات الرقمية
الأسهم الأوروبية تقفز أكثر من 2% بفضل تقدم محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا
المندوب الصيني: الوضع في أوكرانيا يتطور بسرعة ويزداد تعقيدا وحساسية
المندوب الفرنسي: لا أحد ينخدع بأكاذيب روسيا بشأن الأسلحة البيولوجية المزعومة في أوكرانيا
تداعيات زيارة هرتسوغ الى تركيا – آراء عبرية
انفوغراف: العملات الرقمية
مناورات رومانية - أميركية مشتركة يقول منظموها إن لا علاقة لها بالصراع في اوكرانيا
موج البحر يهدد بتهجير عشرات العائلات في طرابلس
شهيدان وإصابة آخرين بنيران قوى التحالف السعودي في مديرية منبه الحدودية بصعدة
شيرمان: الأمن والاستقرار الإقليمي مفتاح لمستقبل سلمي
البرهان يصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية
باشيليت تؤكد من كابول وقوفها مع النساء الأفغانيات "اليوم وكل يوم"
اتصالات متبادلة بين الصدر والمالكي.. الاطار التنسيقي يرحب والكاظمي يوصي بتشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات
تواصل أعمال المهرجان الدولي لأفلام حقوق الانسان بعنوان "حقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة"
هيئة الطيران ترفع قيود كورونا المفروضة على الرحلات إلى عدد من الدول
اهراءات حبوب في البقاع قادرة على تخزين متطلبات السوق من القمح لـ 8 أشهر لا علم للدولة بها
الخارجية الامريكية: مفاوضات فيينا دخلت في القضايا الأخيرة العالقة والأكثر صعوبة
طيران القوة الجوية يقتل أربعة إرهابيين بينهم قيادي بما يسمى "ولاية كركوك"
تظاهرات في مدن عدة رفضاً لزيارة رئيس كيان الإحتلال ودعما لحقوق الفلسطينيين