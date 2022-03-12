النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

وزارة الدفاع: أكثر من 2.6 مليون شخص في أوكرانيا يودّون الذهاب إلى روسيا للاحتماء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنّها لا تزال "تحاصر مدينة ماريوبول"، جنوبي شرقي أوكرانيا، مضيفةً أنّ القوميين المتطرفين الأوكرانيين لغّموا طرق المدينة، ويُطلقون النار عشوائياً في الشوارع، الأمر الذي يُجبر المدنيين على البقاء داخل منازلهم.
رمز الخبر: ۶۴۱۹۶
تأريخ النشر: 12 March 2022

وقال رئيس المركز الوطني لقيادة الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، خلال تصريحاتٍ صحافية، إنّ "أوكرانيا وافقت على ممرين فقط من أصل 10 ممرات إنسانية اقترحتها روسيا، ولم يكن أي منها في اتجاه روسيا".

وأضاف ميزينتسيف: "من بين الممرات الـ 10 التي اقترحتها روسيا، وافق الجانب الأوكراني على مسارين فقط، في اتجاهي كييف وماريوبول، ولا يوجد ممر إنساني واحد نحو روسيا".

وتابع ميزينتسيف أنّ هناك أكثر من 2.6 مليون شخص في أوكرانيا يودّون الذهاب إلى روسيا خوفاً من القوميين، ورغبةً في الاحتماء بروسيا.

وبيّن ميزينتسيف أنّه "حتى الآن يحتجز النازيون الجدد في أوكرانيا أكثر من سبعة آلاف مواطن من 21 دولة أجنبية، كرهائن، ويستخدمونهم دروعاً بشرية".

وأشار ميزينتسيف إلى أنّ "القوات الأوكرانية تستغل فترة وقف إطلاق النار لإعادة تجميع صفوفها، والانتقال إلى مواقع أكثر فائدة"، متابعاً أنّ "مسلحين أوكرانيين فجّروا مبنى أبحاث معهد الفيزياء والتكنولوجيا في خاركوف" شمالي شرقي أوكرانيا، بهدف إخفاء العمل البحثي بشأن المواضيع النووية، وأن نحو 50 موظفاً ما زالوا تحت الأنقاض.

ودعا ميزينتسيف الجانب الأوكراني إلى "الامتثال الصارم لقواعد القانون الإنساني الدولي، وضمان الخروج الآمن لسفن الدول الأجنبية من الموانئ الأوكرانية والمياه الإقليمية"، مشدداً على أنّ "القوات المسلحة الروسية لا تعرّض الملاحة في بحر آزوف والبحر الأسود للخطر".

وأعلنت وزراة الدفاع الروسية، في وقتٍ سابق اليوم، أنّ قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أحكمت السيطرة على مدينة فولنوفاخا في إقليم دونيستك بعد معاركٍ ضارية استمرت عدة أيام.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
البخيتي: لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدوان حتى رفع الحصار
باشاغا: بعكس حكومة الدبيبة.. يمكننا إجراء الانتخابات في ليبيا
'أكسيوس': 'بينت' عرض على زيلينسكي قبول مطالب الروس و'الاستسلام'
وزارة الدفاع: أكثر من 2.6 مليون شخص في أوكرانيا يودّون الذهاب إلى روسيا للاحتماء
تونس تشارك في المعرض الدولي للصناعات الغذائية في طوكيو
لقاء بين اردوغان وستولتنبرغ على هامش منتدى انطاليا للدبلوماسية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 63 مخزن أسلحة و7 مراكز قيادة ومنظومات جوية أوكرانية خلال اليوم
السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة في الحفاظ على أمن البلاد
المندوب الأوكراني: روسيا أطلقت النار على نفسها مرة أخرى بدعوتها إلى هذه الجلسة
المستشفى التي قيل إننا قصفناها بماريوبول كانت أصبحت قاعدة عسكرية وكنا حذرنا من ذلك
انفوغراف: العملات الرقمية
الأسهم الأوروبية تقفز أكثر من 2% بفضل تقدم محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا
المندوب الصيني: الوضع في أوكرانيا يتطور بسرعة ويزداد تعقيدا وحساسية
المندوب الفرنسي: لا أحد ينخدع بأكاذيب روسيا بشأن الأسلحة البيولوجية المزعومة في أوكرانيا
تداعيات زيارة هرتسوغ الى تركيا – آراء عبرية
انفوغراف: العملات الرقمية
مناورات رومانية - أميركية مشتركة يقول منظموها إن لا علاقة لها بالصراع في اوكرانيا
موج البحر يهدد بتهجير عشرات العائلات في طرابلس
شهيدان وإصابة آخرين بنيران قوى التحالف السعودي في مديرية منبه الحدودية بصعدة
شيرمان: الأمن والاستقرار الإقليمي مفتاح لمستقبل سلمي
البرهان يصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية
باشيليت تؤكد من كابول وقوفها مع النساء الأفغانيات "اليوم وكل يوم"
اتصالات متبادلة بين الصدر والمالكي.. الاطار التنسيقي يرحب والكاظمي يوصي بتشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات
تواصل أعمال المهرجان الدولي لأفلام حقوق الانسان بعنوان "حقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة"
هيئة الطيران ترفع قيود كورونا المفروضة على الرحلات إلى عدد من الدول
اهراءات حبوب في البقاع قادرة على تخزين متطلبات السوق من القمح لـ 8 أشهر لا علم للدولة بها
الخارجية الامريكية: مفاوضات فيينا دخلت في القضايا الأخيرة العالقة والأكثر صعوبة
طيران القوة الجوية يقتل أربعة إرهابيين بينهم قيادي بما يسمى "ولاية كركوك"
تظاهرات في مدن عدة رفضاً لزيارة رئيس كيان الإحتلال ودعما لحقوق الفلسطينيين