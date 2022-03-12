الدفاع الروسية تعلن تدمير 63 مخزن أسلحة و7 مراكز قيادة ومنظومات جوية أوكرانية خلال اليوم

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن خسائر الجيش الأوكراني في العملية العسكرية، معلنة تدمير 4 مراكز قيادة و63 مخزن أسلحة و3 منظومات دفاع جوي وإسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية خلال عمليات اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف "أسقط الطيران والدفاع الجوي الروسي 3 طائرات مسيرة بينها طائرتا "بيرقدار"، وتم تدمير 4 مراكز قيادة و3 منظومات دفاع جوي واحدة "S-300" وواحدة "Buk M-1 " وواحدة "Osa" و3 مستودعات للذخيرة بالإضافة إلى 63 مخزن أسلحة".

كما أعلنت روسيا تدمير 82 هدفا للقوات المسلحة الأوكرانية، و الاستيلاء على عدد كبير من منظومات الدفاع الجوي المحمولة للجيش الأوكراني.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم تدمير 3346 موقعا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، مقتل 12 ألف جندي روسي وتدمير 353 دبابة و57 طائرة و83 مروحية حتى اليوم الجمعة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليومالجمعة، السماح للمتطوعين الراغبين في القتال بالذهاب إلى أوكرانيا، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن "16 ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون للقتال في منطقة دونباس" الانفصالية في أوكرانيا.

المصدر:يونيوز