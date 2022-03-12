بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستلغي وضع "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" مع روسيا لمعاقبة الأخيرة بسبب عمليتها في أوكرانيا.

وسوف يمهّد هذا التغيير، الذي قال بايدن إنه اتخذ بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة، الطريق أمام واشنطن لفرض رسوم على قطاع عريض من السلع الروسية.

كما أعلن بايدن، الجمعة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها قرروا استبعاد روسيا من نظام التجارة التبادلي المعمول به في التجارة العالمية، ما يمهّد لفرض رسوم جمركية عقابية ردًا على العملة في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي "نتخذ أيضًا إجراءات إضافية لحظر القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الروسي، وخصوصًا المنتجات البحرية والفودكا والأحجار الكريمة".

كما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية حظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا وبيلاروسيا. وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان "لن نسمح لبوتين وأصدقائه بمواصلة العيش في بذخ مع التسبب بآلام هائلة في أوروبا الشرقية كلها".

المصدر:يونيوز