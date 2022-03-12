اجتماع لقادة القوات الجوية في الناتو ناقش التطورات والوضع في أوكرانيا

عقد رؤساء القوات الجوية لحلف الناتو وكبار ممثلي القوات الجوية التابعة لاعضاء الحلف، اجتماعاً في ألمانيا لمناقشة الأنشطة الجوية المشتركة، ودعم الردع والدفاع المستمر في المنطقة الأوروبية الأطلسية.

وأعلن قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا الجنرال جيف هاريجيان، أن مهمة الحلف ضمان الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء، وأن لدى الحلف ما يقارب 130 طائرة مقاتلة تنفذ دوريات جوية دفاعية، وتوفر تنبيهًا سريعًا للرد، وتجمع المعلومات الاستخبارية، وتوفر القيادة والسيطرة".

وشكر قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا الجنرال تود ولترز، جميع رؤساء القوات الجوية على التعاون فيما بينهم، واستجابة المجال الجوي بعد العملية الروسية في اوكرانيا.

ويجتمع قادة القوات الجوية لدول الناتو مرتين في العام، في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، يناقش خلالها المجتمعون التطورات.

المصدر:يونيوز