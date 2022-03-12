النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۸مشاهدات
‍ پ

معاناة مرضى الفشل الكلوي تتفاقم في ظل انقطاع المشتقات النفطية في المحافظات اليمينة

تتفاقم معاناة مرضى الفشل الكلوي جراء أزمة المشتقات النفطية، ويعاني المرضى من صعوبة الوصول الى مراكزهم الصحية، كما أن مراكزهم أصبحت مهددة بالتوقف عن العمل بسبب نفاذ الوقود.
رمز الخبر: ۶۴۱۷۸
تأريخ النشر: 11 March 2022

معاناة متراكمة يعيشها مرضى الفشل الكلوي في أحد مراكزهم بمستشفى الجمهوري بسبب أزمة المشتقات النفطية، كما أن وضعهم يزداد سوءًا وتتضاعف حالاتهم الصحية لبعد المسافات التي يقطعونها، من أجل الوصول إلى هذا المركز كما هو حال المريض "عباد اللهيم" الذي حرم من الغسيل لعدة مرات.

أم أحمد مريضة أخرى بالفشل الكلوي تعاني من صعوبة الوصول إلى مركز الغسيل الكلوي جراء ارتفاع تكاليف النقل، حيث تأتي إلى هذا المركز من أقصى جنوب العاصمة.

مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الجمهوري يستقبل يوميا ما يزيد عن 100 حالة من المرضى، وفي ظل أزمة المشتقات النفطية، انخفض معدل الجلسات للمرضى حتى بات مهددا بالتوقف.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
البخيتي: لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدوان حتى رفع الحصار
باشاغا: بعكس حكومة الدبيبة.. يمكننا إجراء الانتخابات في ليبيا
'أكسيوس': 'بينت' عرض على زيلينسكي قبول مطالب الروس و'الاستسلام'
وزارة الدفاع: أكثر من 2.6 مليون شخص في أوكرانيا يودّون الذهاب إلى روسيا للاحتماء
تونس تشارك في المعرض الدولي للصناعات الغذائية في طوكيو
لقاء بين اردوغان وستولتنبرغ على هامش منتدى انطاليا للدبلوماسية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 63 مخزن أسلحة و7 مراكز قيادة ومنظومات جوية أوكرانية خلال اليوم
السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة في الحفاظ على أمن البلاد
المندوب الأوكراني: روسيا أطلقت النار على نفسها مرة أخرى بدعوتها إلى هذه الجلسة
المستشفى التي قيل إننا قصفناها بماريوبول كانت أصبحت قاعدة عسكرية وكنا حذرنا من ذلك
انفوغراف: العملات الرقمية
الأسهم الأوروبية تقفز أكثر من 2% بفضل تقدم محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا
المندوب الصيني: الوضع في أوكرانيا يتطور بسرعة ويزداد تعقيدا وحساسية
المندوب الفرنسي: لا أحد ينخدع بأكاذيب روسيا بشأن الأسلحة البيولوجية المزعومة في أوكرانيا
تداعيات زيارة هرتسوغ الى تركيا – آراء عبرية
انفوغراف: العملات الرقمية
مناورات رومانية - أميركية مشتركة يقول منظموها إن لا علاقة لها بالصراع في اوكرانيا
موج البحر يهدد بتهجير عشرات العائلات في طرابلس
شهيدان وإصابة آخرين بنيران قوى التحالف السعودي في مديرية منبه الحدودية بصعدة
شيرمان: الأمن والاستقرار الإقليمي مفتاح لمستقبل سلمي
البرهان يصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية
باشيليت تؤكد من كابول وقوفها مع النساء الأفغانيات "اليوم وكل يوم"
هيئة الطيران ترفع قيود كورونا المفروضة على الرحلات إلى عدد من الدول
تواصل أعمال المهرجان الدولي لأفلام حقوق الانسان بعنوان "حقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة"
الخارجية الامريكية: مفاوضات فيينا دخلت في القضايا الأخيرة العالقة والأكثر صعوبة
طيران القوة الجوية يقتل أربعة إرهابيين بينهم قيادي بما يسمى "ولاية كركوك"
السيّد رئيسي يدعو الى إستثمار الثروات الزراعية والصناعية التي تتمتع بها محافظة مازندران
المندوب السوري: دول معروفة تواصل التغطية على جرائم الإرهابيين وتسييس الملف الكيميائي
تظاهرات في مدن عدة رفضاً لزيارة رئيس كيان الإحتلال ودعما لحقوق الفلسطينيين