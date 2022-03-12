مندوب روسيا: لدينا معلومات تؤكد انخراط الولايات المتحدة في الأنشطة البيولوجية الأوكرانية

قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا: "طالبنا بعقد هذا الاجتماع لأننا شهدنا عملية طارئة لإزالة آثار أعمال بيولوجية في أوكرانيا بدعم أمريكي".

نيبينزيا وفي كلمة له في اجتماع مجلس الأمن الدولي بناء على طلب روسيا، اليوم الجمعة، أضاف: "لدينا وثائق تؤكد وجود 30 مختبرا بيولوجيا تضم مواد خطيرة كالجمرة الخبيثة والكوليرا.

وتابع: "جيشنا على دراية بالأبحاث في مختبرات كييف وخاركيف وأوديسا التي تدرس نشر الأمراض المعدية عبر الطيور المهاجرة".

وأكد نيبينزيا أنّ "برنامج الأسلحة البيولوجية تنفذه كييف بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية"، مشيرًا إلى أنّ "لدى أوكرانيا إمكانية نقل مواد خطيرة سواء إلى أوربا أو إلى روسيا".

ولفت نيبينزيا إلى "تحليل المعطيات التي توصلنا له يظهر قدرة مواد خطيرة على استهداف فئات عرقية بعينها"، مضيفًا "هناك احتمال لسرقة هذه الأسلحة البيولوجية بأوكرانيا واستخدامها من قبل إرهابيين".

وشدد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن بالقول: "لدينا معلومات تؤكد انخراط الولايات المتحدة في الأنشطة البيولوجية الأوكرانية".

المصدر:يونيوز