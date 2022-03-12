الشيخ الخزعلي يعرب عن ترحيبه بالتطورات السياسية الأخيرة: علها تكون مخرجاً من هذا الانسداد

أعرب الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، عن ترحيبه بالتطورات السياسية الأخيرة "علها تكون مخرجاً من هذا الانسداد".

وقال الشيخ الخزعلي، اليوم الجمعة، في تغريدة على تويتر "أثبتت التجربة أن اختيار رئيس مجلـس النواب كان سريعاً، لأن القوى السياسية السنية تفاهمت فيما بينها، ونعتقد أن هذا هو مدعاة لأن تبذل القوى السياسية الكردية جهدها في الحوار والتفاهم للاتفاق على مرشح رئيس الجمهورية".

وأضاف، "كذلك القوى السياسية الشيعية في الاتفاق عـلى مرشح رئيس مجلس الوزراء (جرياً مع العرف السياسي الموجود)، لكي يتم إكمال الكابينة الحكومية بأسرع وقت، لأن تشكيل الحكومة هـو وسيلة وليس هدفاً".

وأكد الشيخ الخزعلي، "إنما الهدف هو خدمة المواطن الذي أخذ وضعه الاقتصـادي يزداد سوءاً، مما يحتم علينا جميعاً تجاوز الكثير مـن الملاحظات أو الاعتبارات التي ستعتبر ثانويـة أمام مصلحة وخدمة أبناء شعبنا جميعاً، لذلك نرحب جداً بالتطورات السياسية الأخيرة علها تكون مخرجاً من هذا الانسداد".

المصدر:يونيوز