النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۸مشاهدات
‍ پ
خطیب زاده:

التوقف المؤقت فی مباحثات فیینا یمکن أن یمهد الطریق لحل القضایا المتبقية

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، على تصريحات جوزيف بوريل حول مباحثات فيينا، قائلًا: "يمكن أن يمهد التوقف المعلن في مباحثات فيينا الأرضية لتسوية القضايا المتبقية والعودة النهائية".
رمز الخبر: ۶۴۱۷۳
تأريخ النشر: 11 March 2022

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل حول مباحثات فيينا.

وفي تغريدة عبر حسابه في تويتر، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، "يمكن أن يمهد التوقف المعلن في مباحثات فيينا الأرضية لتسوية القضايا المتبقية والعودة النهائية".

وأضاف، "سيكون تحقيق نجاح في المباحثات هو التركيز الرئيسي لجميع الأطراف، ولن يؤثر أي عامل خارجي على إرادتنا المشتركة للتحرك نحو اتفاق جماعي".

وكان بوريل قد قال، "إن مباحثات فيينا بحاجة إلى توقف بسبب بعض العوامل الخارجية".

وأكدت إيران أنه لم يتم الاتفاق حول أي شيء حتى تتخذ أمريكا وأوروبا القرارات السياسية اللازمة بشأن هذه القضايا المتبقية.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
البخيتي: لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدوان حتى رفع الحصار
باشاغا: بعكس حكومة الدبيبة.. يمكننا إجراء الانتخابات في ليبيا
'أكسيوس': 'بينت' عرض على زيلينسكي قبول مطالب الروس و'الاستسلام'
وزارة الدفاع: أكثر من 2.6 مليون شخص في أوكرانيا يودّون الذهاب إلى روسيا للاحتماء
تونس تشارك في المعرض الدولي للصناعات الغذائية في طوكيو
لقاء بين اردوغان وستولتنبرغ على هامش منتدى انطاليا للدبلوماسية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 63 مخزن أسلحة و7 مراكز قيادة ومنظومات جوية أوكرانية خلال اليوم
السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة في الحفاظ على أمن البلاد
المندوب الأوكراني: روسيا أطلقت النار على نفسها مرة أخرى بدعوتها إلى هذه الجلسة
المستشفى التي قيل إننا قصفناها بماريوبول كانت أصبحت قاعدة عسكرية وكنا حذرنا من ذلك
انفوغراف: العملات الرقمية
الأسهم الأوروبية تقفز أكثر من 2% بفضل تقدم محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا
المندوب الصيني: الوضع في أوكرانيا يتطور بسرعة ويزداد تعقيدا وحساسية
المندوب الفرنسي: لا أحد ينخدع بأكاذيب روسيا بشأن الأسلحة البيولوجية المزعومة في أوكرانيا
تداعيات زيارة هرتسوغ الى تركيا – آراء عبرية
انفوغراف: العملات الرقمية
مناورات رومانية - أميركية مشتركة يقول منظموها إن لا علاقة لها بالصراع في اوكرانيا
موج البحر يهدد بتهجير عشرات العائلات في طرابلس
شهيدان وإصابة آخرين بنيران قوى التحالف السعودي في مديرية منبه الحدودية بصعدة
شيرمان: الأمن والاستقرار الإقليمي مفتاح لمستقبل سلمي
البرهان يصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية
باشيليت تؤكد من كابول وقوفها مع النساء الأفغانيات "اليوم وكل يوم"
هيئة الطيران ترفع قيود كورونا المفروضة على الرحلات إلى عدد من الدول
تواصل أعمال المهرجان الدولي لأفلام حقوق الانسان بعنوان "حقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة"
الخارجية الامريكية: مفاوضات فيينا دخلت في القضايا الأخيرة العالقة والأكثر صعوبة
طيران القوة الجوية يقتل أربعة إرهابيين بينهم قيادي بما يسمى "ولاية كركوك"
السيّد رئيسي يدعو الى إستثمار الثروات الزراعية والصناعية التي تتمتع بها محافظة مازندران
المندوب السوري: دول معروفة تواصل التغطية على جرائم الإرهابيين وتسييس الملف الكيميائي
تظاهرات في مدن عدة رفضاً لزيارة رئيس كيان الإحتلال ودعما لحقوق الفلسطينيين