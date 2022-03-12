التوقف المؤقت فی مباحثات فیینا یمکن أن یمهد الطریق لحل القضایا المتبقية

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، على تصريحات جوزيف بوريل حول مباحثات فيينا، قائلًا: "يمكن أن يمهد التوقف المعلن في مباحثات فيينا الأرضية لتسوية القضايا المتبقية والعودة النهائية".

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل حول مباحثات فيينا.

وفي تغريدة عبر حسابه في تويتر، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، "يمكن أن يمهد التوقف المعلن في مباحثات فيينا الأرضية لتسوية القضايا المتبقية والعودة النهائية".

وأضاف، "سيكون تحقيق نجاح في المباحثات هو التركيز الرئيسي لجميع الأطراف، ولن يؤثر أي عامل خارجي على إرادتنا المشتركة للتحرك نحو اتفاق جماعي".

وكان بوريل قد قال، "إن مباحثات فيينا بحاجة إلى توقف بسبب بعض العوامل الخارجية".

وأكدت إيران أنه لم يتم الاتفاق حول أي شيء حتى تتخذ أمريكا وأوروبا القرارات السياسية اللازمة بشأن هذه القضايا المتبقية.

المصدر:يونيوز