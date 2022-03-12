خطيب جمعة طهران: الوضع الدولي الراهن يظهر أن لا جدوى للتنمية بدون أمن

أكد خطيب صلاة الجمعة في طهران، الشيخ كاظم صديقي أن الوضع الدولي الراهن يظهر أن لا جدوى للتنمية بدون أمن لأن البلاد ستحتاج إلى الآخرين.

وأشاد الشيخ صديقي بقيام قوات الحرس الثوري بإطلاق القمر الصناعي "نور2"، معتبرا أن هذا النجاح قد طمس عيون الأعداء.

وأضاف خطيب جمعة طهران، ان الحرس الثوري الإيراني وإلى جانب الخدمات الأخرى التي قدمها للمجتمع بما في ذلك تقديم المساعدات، ونزول القوات التعبوية الى الساحة في الأيام الحالكة للبلاد، ودعم المظلومين والمضطهدين، اظهر من خلال هذه الخطوة، أنه من الممكن القيام بانجازات تطمس عيون الأعداء وتزرع الهلع في قلوبهم وذلك من دون الاعتماد على القوات الأجنبية بل بالاعتماد على القدرات الداخلية.

وشدد على ضرورة فسح المجال أمام الكفاءات الشبابية من أجل الإبداع في مختلف مجالات الاقتصاد بالبلاد.

وأوضح خطيب جمعة طهران، بأن الهدف من إطلاق القمر الصناعي نور2 هو جمع المعلومات ورصد ومراقبة حوادث السيول، فضلا عن دوره الخاص في جميع المجالات العسكرية والاستراتيجية والنهوض بقوة الردع للبلاد.

واعتبر أن اطلاق القمر الصناعي نور3 يمثل بداية الخطوة الكبيرة للحرس الثوري لدخول الجمهورية الاسلامية الإيرانية إلى عالم الفضاء باعتبارها الدولة الأولى بين البلدان الاسلامية في هذا المجال.

المصدر:يونيوز