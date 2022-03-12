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أردوغان يؤكد أن جمع روسيا وأوكرانيا في أول لقاء رفيع المستوى هو شهادة نجاح لـ"منتدى أنطاليا"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن "جمع روسيا وأوكرانيا في أول لقاء رفيع المستوى بأنطاليا التركية، يظهر أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي بدأ تحقيق أهدافه".
رمز الخبر: ۶۴۱۶۴
تأريخ النشر: 11 March 2022

أردوغان وخلال كلمة ألقاها في انطلاق "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، بمشاركة قادة دول ومنظمات دولية، تطرق في مستهل خطابه إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، متناولًا في حديثه لقاء وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف، وأوكرانيا دميترو كوليبا، في ولاية أنطاليا، الخميس، بحضور وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو.

وأعرب أردوغان عن أمله أن "يسود الهدوء وضبط النفس وإسكات صوت الأسلحة في أقرب وقت بالحرب الروسية ـ الأوكرانية".

وتساءل: "هل كنا سنواجه المشهد القائم حاليا (الحرب الروسية ـ الأوكرانية) لو أن الغرب كله والعالم أجمع رفع صوته ضد احتلال القرم عام 2014؟"

وأكد الرئيس التركي "ضرورة إنشاء هيكل أمني عالمي جديد يحرص على السلام ويخدم البشرية جمعاء بدلا من مصالح دول مجلس الأمن الخمس (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا)".

وانتقد أردوغان آلية عمل مجلس الأمن الدولي لفض النزاعات، قائلا: "عندما يصبح أحد الأطراف المتصارعة عضوا دائما ويملك حق النقض الفيتو فإن الدور الملزم لمجلس الأمن الدولي يتعطل".

يذكر أن أمس الخميس، عقد في أنطاليا اجتماع ثلاثي ضم تشاووش أوغلو، وكوليبا، ولافروف، وذلك في أول مباحثات روسية أوكرانية رفيعة المستوى، بجهود تركية.

المصدر:يونيوز

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