جاويش أوغلو يعلن عن مشاركة 75 دولة و 39 منظمة دولية في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن مشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء من 75 بلدا، وممثلي 39 منظمة دولية في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء من 75 بلدا، وممثلي 39 منظمة دولية في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

كلام جاويش أوغلو جاء خلال كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى المقام في ولاية أنطاليا جنوب تركيا.​

وقال جاويش أوغلو إن "أكثر من ثلث دول العالم، حوالي 40 بالمئة، تتمثل بأعلى المستويات في منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

وأضاف: "قاعتنا تضم مشاركين من 75 بلدا بينهم 17 رئيس دولة وحكومة، و80 وزيرا، بالإضافة الى 39 من ممثلي المنظمات الدولية".

المصدر:يونيوز