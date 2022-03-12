الاحتلال يعيد نصب حواجزه بمحيط منزل عائلة سالم بحي الشيخ جراح

أعادت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة، نصّب حواجزها الحديدية في محيط منزل عائلة سالم، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأغلقت قوات الاحتلال صباحاً محيط منزل عائلة سالم بالحواجز الحديدية، وحاصرته، وحوّلت المكان إلى ثكنة عسكرية.

ويأتي هذا الإغلاق بالتزامن مع المسيرة التي يُنظمها المتضامنون بشكل أسبوعي في الحي، لإسناد العائلات المهددة بالتهجير، ورفضاً لممارسات الاحتلال ومستوطنيه المستمرة بحقهم.

وكانت قوات الاحتلال قد أزالت حواجزها من محيط منزل عائلة سالم يوم الإثنين الماضي، بعد نحو شهر من نصّبها، في حين أمّنت الحماية لإبقاء خيمة عضو كنيست الاحتلال إيتمار بن غفير في أرضهم.

ومنذ سنواتٍ عدة، تعاني العائلة من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بشكل متواصل. فخلال العام 1988 أُخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته.

وفي عام 2015، تجدد القرار مرةً أخرى، وعلى إثره تعرض الزوج سالم لجلطة دماغية، ومكث في المستشفى 6 أشهر، ثم تُوفي.

وعلى مدار السنوات، دمَّر المستوطنون كافة الأشجار التي كانت مزروعة في الأرض، ومنذ مطلع شهر شباط/فبراير الماضي يواصل المستوطنون استفزازاتهم للعائلة وعلى رأسهم عضو كنيست الاحتلال "إيتمار بن غفير" الذي وضع مكتبًا له في أرض العائلة.

المصدر:يونيوز