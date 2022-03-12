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كيشيدا يتفق هاتفيا مع الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب على تحسين العلاقات الثنائية

أجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك يول محادثات عبر الهاتف، اليوم الجمعة، وإتفقا على التعاون من أجل تحسين العلاقات بين بلديهما.
رمز الخبر: ۶۴۱۵۸
تأريخ النشر: 11 March 2022

وبعد الاتصال الذي إستمر 15 دقيقة، قال كيشيدا للصحفيين إن "العلاقات السليمة بين اليابان وجارتها المهمة كوريا الجنوبية لا غنى عنها لتحقيق النظام الدولي القائم على القواعد وضمان السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم".

وقال كيشيدا إنه "أخبر يون عن أمله في التعاون معا لتحسين العلاقات الثنائية"، مضيفا، "بالطبع، قلنا إننا نريد لقاء بعضنا البعض وجها لوجه في أقرب وقت ممكن وإجراء حوار، وقدمنا مثل هذه التعليقات لبعضنا البعض، من جانبي ومن جانبه على حد سواء".

وأعلن أن "الجانبين إتفقا على التعاون الوثيق في التعامل مع كوريا الشمالية وتهديداتها النووية والصاروخية، بما في ذلك إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا لصواريخ باليستية عابرة للقارات".

يذكر أنه تم إنتخاب يون، المدعي العام السابق المحافظ، رئيسا لكوريا الجنوبية ليحل محل مون جيه إن المنتهية ولايته، والذي تراجعت العلاقات الثنائية خلال قيادته إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب الفظائع التي ارتكبتها اليابان خلال استعمارها لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.

المصدر:يونيوز

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