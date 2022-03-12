ترودو يبحث ورئيسة المفوضية الاوروبية تنسيق الدعم الاقتصادي والأمني ​​والإنساني لأوكرانيا

دان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترود بشدة، من وارسو، ما وصفه بالـ" العدوان العسكري" الروسي المستمر على وحدة الأراضي الأوكرانيا وسيادتها واستقلالها.

كلام رئيس الوزراء الكندي، أدلى به اثر لقائه في مدينة وارسو البولندية، مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين.

وقال ترودو،" إنّ الجانبين أدانا بشدّة العدوان العسكري الروسي المستمر على وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها ، واتفقا على تنسيق الدعم الاقتصادي والأمني ​​والإنساني الإضافي لأوكرانيا".

كما إتفق الجانبان على مواصلة التنسيق عن كثب بشأن "الجهود مع الحلفاء والشركاء، لوضع حد للغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا"، وفق ما قال ترود.

وشدّد رئيس الوزراء الكتدي، على "ضرورة تأمين سلاسلة إمداد الطاقة الى أوروبا، وتحقيق المزيد من التعاون لمعالجة متطلبات الطاقة الحالية".

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترود التقى في وراسو نظيره البولندي ماتيوز مورافيكي، حيث اتفق الجانبان على ضرورة الاستمرار في فرض تكاليف باهظة على روسيا ،رداً على عمليتها العسكرية المستمرة في الأراضي الاوكرانية".

المصدر:يونيوز