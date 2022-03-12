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بوتين مستقبلا لوكاشينكو: هناك بعض التحولات الإيجابية في المحادثات الروسية-الأوكرانية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصول "بعض التحولات الإيجابية" في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بغية وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۴۱۵۵
تأريخ النشر: 11 March 2022

وقال بوتين، أثناء استقباله في الكرملين اليوم الجمعة نظير البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، "دون أدنى شك سأطلعكم على مستجدات الوضع في أوكرانيا وبالدرجة الأولى على كيفية سير المحادثات التي تجري حاليا على أساس يومي تقريبا، وثمة هناك بعض التحولات الإيجابية حسبما أكد لي المفاوضون من جانبنا".

وأعرب بوتين عن موافقته على كلام لوكاشينكو الذي حمل الحكومة الأوكرانية المسؤولية عن التحضير لشن هجوم على منطقة دونباس والقوات الروسية والبيلاروسية المشاركة في مناورات مشتركة في أراضي بيلاروس.

وشدد بوتين على أن العقوبات غير المسبوقة التي تم فرضها على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا "تتيح فرصة لتعزيز سيادة البلاد الاقتصادية والتكنولوجية"، مقرا بأن الاقتصاد الروسي نتيجة للعقوبات الغربية يتعرض لـ"ضربة جماعية مكثفة".

المصدر:يونيوز

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