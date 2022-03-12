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تونسي يصنع سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية

صمم المهندس التونسي بوبكر سيالة سيارة كهربائية بثلاث عجلات تعمل بالطاقة الشمسية، ذلك على أمل أن تكون بداية لإنتاج ضخم لوسيلة نقل بديلة أكثر مراعاة للبيئة وموفرة جدا لسكان المدينة.
رمز الخبر: ۶۴۱۵۳
تأريخ النشر: 11 March 2022

فبتكلفة بسيطة جدا، صنع فريق من المهندسين التونسيين السيارة بالكامل، حيث صمموا محركها ليعمل حوالي 17500 كيلومتر سنويا بالطاقة الشمسية، بحسب سيالة.

وقال بوبكر سيالة، مؤسس شركة باكو موتورز، "باكو موتورز هي أول سيارة تونسية مصممة 100 في المئة بقدرات مهندسين تونسيين تشتغل بالطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية".

وأضاف "سيارة باكو موتورز تتمتع بميزة، وهي تقليل كلفة الاستعمال لأن هناك هذه الخلايا الضوئية والتي تحول الطاقة الشمسية لتذهب إلى البطاريات مباشرة، وهي تخول لك ان تتنقل على مدى 50 كيلومترا في اليوم مجانا يعني 17500 كيلومتر في العام، إذن بهذه السيارة التي تسير بالطاقة النظيفة تستطيع تخفيض كلفة العمليات إلى 10 مرات مقارنة بالسيارة التي تعمل بالوقود".

وجاءت فكرة النموذج الأولي للمؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الناشئة التونسية الألمانية "باكو موتورز"، سيالة، أثناء جائحة كورونا فأنتج نموذجا مخصصا لخدمات التوصيل والنقل داخل المدن.

وبينما يشير لأجزاء السيارة أثناء تصنيعها قال منذر زواري، مدير عمليات بشركة باكو موتورز، "هذه قوالب الأبواب التي هي في طور التحضير، وهناك المجسم الكبير وهو جسم السيارة وهو يعتبر قالبا واحدا لنستطيع في المستقبل بعث سلسلة الإنتاج بالنسبة لهذه السيارة".

وبنهاية عام 2023، سيكون سيالة وفريقه قد أكملوا إنتاج سيارة بأربع عجلات بنفس المواصفات للاستخدام العام.

المصدر:يونيوز

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