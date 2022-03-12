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القوات المسلحة تعلن تنفيذ عملية "كسر الحصار الأولى" في العمق السعودي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية "كسر الحصار الأولى" العسكرية في العمق السعودي رداً على تصعيد التحالف من خلال الحصار الظالم على الشعب اليمني ومنع دخول سفن المشتقات النفطية.
رمز الخبر: ۶۴۱۵۲
تأريخ النشر: 11 March 2022

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان اليوم الجمعة، "إن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية بتسع طائرات مسيرة، استهدفت مصفاة أرامكو بعاصمة العدو السعودي الرياض بثلاث طائرات مسيرةٍ نوع صماد٣، ومنشآت أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة أخرى بست طائرات مسيرة نوع صماد1".

وأشار إلى "أن القوات المسلحة وفي إطار الرد المشروع على العدوان والحصار تعاهد شعب الإيمان والصبر والجهاد أنّها لن تتردد في الرد المشروع على الحصار الظالم وأنها في حالة تأهب قصوى لتنفيذ عمليات عسكرية ردا على منع دخول المشتقات النفطية".

وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والبلد في هذه المرحلة المهمة حتى إيقاف الحرب ورفع الحصار.

فيما يلي نص البيان :

قال تعالى: ولمنِ انتصرَ بعد ظلمهِ فأولئكَ ما عليهم من سبيل) صدق اللهُ العظيم

رداً على تصعيدِ العدوانِ من خلال الحصارِ الظالم على شعبنِا ومنعِ دخول المشتقاتِ النفطيةِ.

نفذت قواتُنا المسلحةُ عمليةً عسكرية واسعةً "عمليةَ كسر الحصار الأولى" بتسع طائرات مسيرة وعلى النحوِ التالي:

استهدافُ مِصفاةِ أرامكو في عاصمةِ العدوِّ السعوديٍِ الرياضِ بثلاثِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٣ ، استهدافُ منشآتِ أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقعَ حساسةٍ أخرى بستِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد1 .

إن القواتِ المسلحةَ وفي إطار الردِّ المشروعِ على العدوانِ والحصارِ تعاهدُ شعبَ الإيمانِ والصبرِ والجهادِ بأنّها لن تترددَ في الردِ المشروعِ على الحصارِ الظالمِ وأنها في حالةِ تأهبٍ قصوى لتنفيذِ عملياتٍ عسكريةٍ ردا على منعِ دخولِ المشتقاتِ النفطية.

ان القواتِ المسلحةَ قادرةٌ بعونِ اللهِ تعالى على تحملِ مسؤولياتِها تجاه الشعبِ والبلدِ في هذه المرحلةِ المهمةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ واللهُ على ما نقول شهيد.

عاش اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِ أحرارِ الأمة

المصدر:يونيوز

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