تواصل أعمال المهرجان الدولي لأفلام حقوق الانسان بعنوان "حقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة"

تتواصل فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان، بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة التونسية، والتي تنظمها الجمعية الثقافية التونسية للإدماج والتكوين "أكتيف" من 8 إلى 12 آذار /مارس الحالي تحت شعار "حقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة".

ويضم المهرجان عرض تنافسي بين ما يقارب 30 فيلم روائي ووثاقي وقصير.

كما ويسعى المهرجان لنشر ثقافة حقوق الانسان عبر الانتاجات الثقافية والسينمائية، ويسلط الضوء في هذه الدورة على حقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة.

وأكد المشاركون أهمية إعتماد السينما كمنصة مستقلة تعنى بقضايا حقوق الانسان وفتح باب الحوار والنقاش ضمن مساحات التبادل الثقافي.

وجدير بالذكر أن إدارة المهرجان خصصت جوائز لأفضل فيلم روائي طويل وأفضل فيلم وثائقي طويل وأفضل فيلم روائي قصير وأفضل فيلم وثائقي قصير. وستكون تونس ممثلة في مسابقتي أفضل فيلم وثائقي طويل وأفضل فيلم روائي قصير.

المصدر:يونيوز