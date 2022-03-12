النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۵مشاهدات
‍ پ

باشيليت تؤكد من كابول وقوفها مع النساء الأفغانيات "اليوم وكل يوم"

أشادت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بدور المرأة الأفغانية في حماية عائلتها والمجتمع، وقالت إن النساء الأفغانيات لسن متفرجات أو متقاعسات.
رمز الخبر: ۶۴۱۵۰
تأريخ النشر: 11 March 2022

وقالت في تصريحات من العاصمة الأفغانية كابول، وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة هذا الأسبوع، "هنا في كابول، أستمع إلى النساء وهنّ يشاركن خبراتهن وتجارب أخواتهن، وأنا أتحدث إلى سلطات الأمر الواقع حول الحاجة الملحة والعاجلة لإحراز تقدم نحو إعمال حقوق الإنسان الأساسية للنساء والفتيات، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات."

وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أنها "تقف إلى جانب النساء في جميع أنحاء العالم، ومع النساء والفتيات في أفغانستان اليوم وكل يوم".

وتابعت، "لقد تعرضن للتهديد والاعتداء بسبب التحدث علنا، وحُرمن واستبعدن من مناصب السلطة وصنع القرار، لكن ذلك لم يمنعهن من الدفاع بجسارة عن حقوقهن وخلق شبكات دعم. إنهن لسنا متفرجات متقاعسات."

وأضافت أنه غالبا ما يتم تصوير نساء هذا البلد في المحافل الدولية ووسائل الإعلام على أنهن ضحايا. "في الواقع، عملت النساء الأفغانيات بلا كلل من أجل حماية أسرهن ومجتمعاتهن وإعالتهم في وجه الحرب والفقر المدقع والعنف الذي لا يوصف والتمييز."

وشددت على أن "للمرأة الحق المتساوي في التظاهر السلمي دون خوف من الانتقام، والتحدث بصراحة عن مشاكل المجتمع، وأن يكون لديها مقعد حقيقي وهادف على الطاولة لصياغة الحلول التي تعكس وتستجيب أيضا لواقعهن ومطالبهن. كلها "حلول ناجعة بالفعل."

وشددت باشيليت على أنه "لا ينبغي أبدا التسامح مع العنف ضد النساء والفتيات، في المجالين العام والخاص، ويجب إدانته وتقديم الجناة إلى العدالة".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
البخيتي: لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدوان حتى رفع الحصار
باشاغا: بعكس حكومة الدبيبة.. يمكننا إجراء الانتخابات في ليبيا
'أكسيوس': 'بينت' عرض على زيلينسكي قبول مطالب الروس و'الاستسلام'
وزارة الدفاع: أكثر من 2.6 مليون شخص في أوكرانيا يودّون الذهاب إلى روسيا للاحتماء
تونس تشارك في المعرض الدولي للصناعات الغذائية في طوكيو
لقاء بين اردوغان وستولتنبرغ على هامش منتدى انطاليا للدبلوماسية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 63 مخزن أسلحة و7 مراكز قيادة ومنظومات جوية أوكرانية خلال اليوم
السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة في الحفاظ على أمن البلاد
المندوب الأوكراني: روسيا أطلقت النار على نفسها مرة أخرى بدعوتها إلى هذه الجلسة
المستشفى التي قيل إننا قصفناها بماريوبول كانت أصبحت قاعدة عسكرية وكنا حذرنا من ذلك
انفوغراف: العملات الرقمية
الأسهم الأوروبية تقفز أكثر من 2% بفضل تقدم محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا
المندوب الصيني: الوضع في أوكرانيا يتطور بسرعة ويزداد تعقيدا وحساسية
المندوب الفرنسي: لا أحد ينخدع بأكاذيب روسيا بشأن الأسلحة البيولوجية المزعومة في أوكرانيا
تداعيات زيارة هرتسوغ الى تركيا – آراء عبرية
انفوغراف: العملات الرقمية
مناورات رومانية - أميركية مشتركة يقول منظموها إن لا علاقة لها بالصراع في اوكرانيا
موج البحر يهدد بتهجير عشرات العائلات في طرابلس
شهيدان وإصابة آخرين بنيران قوى التحالف السعودي في مديرية منبه الحدودية بصعدة
شيرمان: الأمن والاستقرار الإقليمي مفتاح لمستقبل سلمي
البرهان يصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية
باشيليت تؤكد من كابول وقوفها مع النساء الأفغانيات "اليوم وكل يوم"
تواصل أعمال المهرجان الدولي لأفلام حقوق الانسان بعنوان "حقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة"
هيئة الطيران ترفع قيود كورونا المفروضة على الرحلات إلى عدد من الدول
الخارجية الامريكية: مفاوضات فيينا دخلت في القضايا الأخيرة العالقة والأكثر صعوبة
طيران القوة الجوية يقتل أربعة إرهابيين بينهم قيادي بما يسمى "ولاية كركوك"
السيّد رئيسي يدعو الى إستثمار الثروات الزراعية والصناعية التي تتمتع بها محافظة مازندران
المندوب السوري: دول معروفة تواصل التغطية على جرائم الإرهابيين وتسييس الملف الكيميائي
تظاهرات في مدن عدة رفضاً لزيارة رئيس كيان الإحتلال ودعما لحقوق الفلسطينيين