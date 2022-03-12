السيّد رئيسي يدعو الى إستثمار الثروات الزراعية والصناعية التي تتمتع بها محافظة مازندران

شدّد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، على ضرورة استثمار جميع الطاقات الزراعية والمناجم الجيدة والمدن الصناعية التي تتمتع بها محافظة مازندران، لاعادة النهوض بالقطاعات الانتاجية فيها.

شدّد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، على "ضرورة إستثمار جميع الطاقات الزراعية والمناجم الجيدة والمدن الصناعية، التي تتمتع بها محافظة مازندران، وسد الثغرات والنواقص الكثيرة التي تعاني منها، لاعادة النهوض بالمحافظة.

كلام الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، جاء في تصريح أدلى به فور وصوله الى مطار "دشت ناز" بمحافظة مازندران، الواقعة شمالي البلاد، والتي يزوها، من ضمن جولاته التفقدية التي يقوم بها للمحافظات الايرانية منذ توليه رئاسة البلاد.

وخلال تصريحه، لفت السيد رئيسي الى أن محافظة مازندران، زاخرة بالانتاجات الزراعية، وتعد مركزا زراعيا في البلاد. وقال إنّ "مازندران تتمتع بطاقات كبيرة في القطاع الزراعي، وهي تحتل المراكز الأولى في البلاد في انتاج معظم المحاصيل الزراعية، مشدداً على ضرورة استثمار جميع الطاقات الزراعية والمناجم الجيدة، والمدن الصناعية المتوفرة في المحافظة، وسد الثغرات والنواقص الكثيرة التي تعاني منها".

ويرافق السّيد رئيسي في زيارته إلى محافظة مازندران، عدد من الوزراء، بهدف الاطلاع على حاجات المحافظة، ووضع الخطط للنهوض بها. ويتضمن جدول أعمال الزيارة التي تستمر يوما واحدا، تفقّد عدد من المشاريع الإقتصادية والتنموية، واجراء لقاءات عامة مع أهالي المحافظة ومع مجموعة من كبار الخبراء في مجال حماية البيئة.

ومن المقرر أن يحضر السيد رئيسي اجتماع المجلس الإداري لمحافظة مازندران، ويلتقي بمسؤولي القطاعين العام والخاص في المحافظة، كما سيزور العديد من المناطق في المحافظة.

وسبق للرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، أن تفقّد ست عشرة محافظة، منذ توليه منصبه وهي كل من هرمزكان، وقم ويزد، ولرستان وزنجان وسمنان، وأردبيل وفارس وخوزستان، وسيستان وبلوجستان وخراسان الجنوبية وإيلام وكهكيلويه وبوير أحمد، وبوشهر وكيلان وكلستان.

المصدر:يونيوز