رئاسة الوزراء: نأمل في فتح ممر إنساني للمدنيين لمغادرة ماريوبول المحاصرة

أعربت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، اليوم الجمعة، عن أمل بلادها "بفتح ممر إنساني للمدنيين لمغادرة مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة".

وقالت فيريشوك في بيان، اليوم الجمعة، "نأمل أن ننجح في فتح العديد من الممرات الإنسانية الأخرى".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية إنها ستفتح ممرات إنسانية من كييف وسومي وخاركيف وماريوبول وتشرنيهيف.

كما وتحمل روسيا أوكرانيا مسؤولية الفشل في فتح الممرات الإنسانية وتنفي استهداف المدنيين. إذ تصّنف موسكو العمليات القائمة بأنها "عملية خاصة ترمي لنزع سلاح أوكرانيا وإزاحة القادة الذين تسميهم بالنازيين الجدد".

هذا ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس عشر، وسط تنديدات أوروبية مصحوبة بعقوبات اقتصادية طالت النخبة الروسية، وبنوكها الكبرى، أحدثها حظر استيراد النفط الروسي في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلق فجر الخميس 24 شباط/فبراير عملية عسكرية خاصة في اوكرانية قال انها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز