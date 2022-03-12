النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

مفوضة حقوق الإنسان تقود الدعوة إلى تحقيق المساواة العالمية في الحصول على لقاحات كوفيد-19

أخبرت شخصيات أممية بارزة مجلس حقوق الإنسان، أمس الخميس، بأن الإخفاق العالمي في توفير ما يكفي من لقاحات كوفيد-19 إلى البلدان النامية "يطيل أمد الجائحة" ويسبب عشرات الآلاف من الوفيات التي يمكن تجنبها أسبوعيا.
رمز الخبر: ۶۴۱۴۵
تأريخ النشر: 11 March 2022

ووفقا للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، فقط"حتى الآن، تم طرح أكثر من 10.5 مليار جرعة لقاح على مستوى العالم، ما يكفي لحماية سكان العالم بأسره من الأعراض الشديدة ودخول المستشفيات والوفاة".

وقالت باشيليت في رسالة بالفيديو إن "الحقيقة المرة تتمثل في تطعيم حوالي 13 في المائة فقط من الناس في البلدان منخفضة الدخل، مقارنة بنحو 70 في المائة في البلدان ذات الدخل المرتفع".

بدوره، ضم مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، صوته إلى الدعوة لتبني استراتيجيات فعالة لمعالجة عدم المساواة في اللقاحات، محذرا من أن "التقاعس عن العمل يهدد بمعاقبة الأشخاص والبلدان الأكثر ضعفا على كوكب الأرض".

وقال غيبرييسوس، "نحن نمر بمنعطف تاريخي، نملك الأدوات اللازمة لإنهاء المرحلة الحادة من الجائحة، إذا استخدمناها بشكل صحيح وشاركناها بإنصاف، لكن التفاوتات العميقة تقوض تلك الفرصة."

وأضاف أن "البلدان ذات معدلات التطعيم العالية بدأت بالتخفيف من إجراءات الإغلاق ورفعها بينما تُركت بلدان أخرى بمعدلات تطعيم واختبار منخفضة، والنتيجة هي أكثر من 60 ألف حالة وفاة في الأسبوع، إلى جانب زيادة خطر ظهور متغيرات جديدة ".

وفي سياق آخر، أشار غيبرييسوس إلى أن "النظام الصحي في أوكرانيا يعاني من تداعيات كوفيد-19 وانخفاض خطير في الأوكسجين والإمدادات الطبية أثناء دوران رحى الحرب من حولهم"، مؤكدا أن "منظمة الصحة العالمية تقدم الأكسجين والإمدادات الطبية الأخرى التي تشتد الحاجة إليها، كجزء من حزمة المساعدات الإنسانية التي تقدمها".

أضاف، "أكرر أن الهجمات على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي ووسائل النقل الطبي محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي أي هجمات من هذا القبيل هي انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف".

عطية وارس، الخبيرة المستقلة المعنية بآثار الديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية الأخرى ذات الصلة للدول على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، كانت أيضا حاضرة أيضا في نقاش مجلس حقوق الإنسان.

وقالت إن "اتخاذ إجراءات لوقف التدفقات الضريبية غير القانونية وممارسات التهرب الضريبي سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح بشأن المساواة في اللقاحات".

وفيما يتعلق بالمسألة الشائكة المتمثلة في تقاسم حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوسيلة لزيادة الإنتاج في جميع أنحاء العالم، أكد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأدوية الصيدلانية (IFPMA) على أن "الوضع لم يكن واضحا للغاية".

من جهته المدير العام للاتحاد توماس كويني قال: "لقد رأينا بعضا من أكبر الشركات المصنعة المتعاقدة تكافح من أجل التوسع بنجاح. ما أسمعه من أصدقائي من مصنعي اللقاحات في البلدان النامية ومصنعي اللقاحات المبتكرين هو أننا شهدنا شراكات غير مسبوقة، وأكثر من 370 ترخيصا طوعيا، ونقلا للتكنولوجيا ".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
البخيتي: لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدوان حتى رفع الحصار
باشاغا: بعكس حكومة الدبيبة.. يمكننا إجراء الانتخابات في ليبيا
'أكسيوس': 'بينت' عرض على زيلينسكي قبول مطالب الروس و'الاستسلام'
وزارة الدفاع: أكثر من 2.6 مليون شخص في أوكرانيا يودّون الذهاب إلى روسيا للاحتماء
تونس تشارك في المعرض الدولي للصناعات الغذائية في طوكيو
لقاء بين اردوغان وستولتنبرغ على هامش منتدى انطاليا للدبلوماسية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 63 مخزن أسلحة و7 مراكز قيادة ومنظومات جوية أوكرانية خلال اليوم
السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة في الحفاظ على أمن البلاد
المندوب الأوكراني: روسيا أطلقت النار على نفسها مرة أخرى بدعوتها إلى هذه الجلسة
المستشفى التي قيل إننا قصفناها بماريوبول كانت أصبحت قاعدة عسكرية وكنا حذرنا من ذلك
انفوغراف: العملات الرقمية
الأسهم الأوروبية تقفز أكثر من 2% بفضل تقدم محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا
المندوب الصيني: الوضع في أوكرانيا يتطور بسرعة ويزداد تعقيدا وحساسية
المندوب الفرنسي: لا أحد ينخدع بأكاذيب روسيا بشأن الأسلحة البيولوجية المزعومة في أوكرانيا
تداعيات زيارة هرتسوغ الى تركيا – آراء عبرية
انفوغراف: العملات الرقمية
مناورات رومانية - أميركية مشتركة يقول منظموها إن لا علاقة لها بالصراع في اوكرانيا
موج البحر يهدد بتهجير عشرات العائلات في طرابلس
شهيدان وإصابة آخرين بنيران قوى التحالف السعودي في مديرية منبه الحدودية بصعدة
شيرمان: الأمن والاستقرار الإقليمي مفتاح لمستقبل سلمي
البرهان يصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية
باشيليت تؤكد من كابول وقوفها مع النساء الأفغانيات "اليوم وكل يوم"
تواصل أعمال المهرجان الدولي لأفلام حقوق الانسان بعنوان "حقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة"
هيئة الطيران ترفع قيود كورونا المفروضة على الرحلات إلى عدد من الدول
الخارجية الامريكية: مفاوضات فيينا دخلت في القضايا الأخيرة العالقة والأكثر صعوبة
طيران القوة الجوية يقتل أربعة إرهابيين بينهم قيادي بما يسمى "ولاية كركوك"
السيّد رئيسي يدعو الى إستثمار الثروات الزراعية والصناعية التي تتمتع بها محافظة مازندران
المندوب السوري: دول معروفة تواصل التغطية على جرائم الإرهابيين وتسييس الملف الكيميائي
تظاهرات في مدن عدة رفضاً لزيارة رئيس كيان الإحتلال ودعما لحقوق الفلسطينيين