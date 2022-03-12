الخارجية الامريكية: ندعم أي مساعي دبلوماسية تسعى اليها أوكرانيا للحل دون أي تنازلات

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، دعم أي مساعي دبلوماسية تسعى اليها أوكرانيا للحل، دون أي تنازلات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في إحاطة صحافية مساء أمس الخميس: "بوتين يمكنه وقف خسائره من خلال السعي بنية طيبة التفاوض على حل دبلوماسي مع الاوكرانيين، وندعم جهود توثيق جرائم حرب روسية محتملة في أوكرانيا".

وأضاف برايس ان "واشنطن تخشى استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية والبيولوجية في أوكرانيا والشواهد التاريخية لاستخدامها من موسكو موجودة".

وتابع قائلا: "الحكومة الروسية اتهمت أوكرانيا وأطراف اخرى بنيتهم القيام بما قامت به مرارًا موسكو في السابق فيما يتعلق باستخدام السلاح الكيميائي".

وأشار إلى أن "خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسيطرة بسرعة على أوكرانيا فشلت، وحديث روسيا عن نشاطات أمريكية بيولوجية في أوكرانيا مجرد أكاذيب".

وكانت قد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يعمل مع جميع رؤساء العالم لزيادة عزلة روسيا سياسيا وماليا".

وأعلن نيد برايس "إتخاذ المزيد من الإجراءات ضد النظام المالي الروسي ردا على انتهاك الكرملين للقانون الدولي".

المصدر:يونيوز