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الامم المتحدة تعلن عزمها تسهيل العملية السلمية في السودان لإخراجه من أزمته

أكد السيد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، عن عزم الأمم المتحدة على تسهيل العملية السلمية بهدف الوصول لحلّ الأزمة السودانية، مشدداً على ضرورة أنّ يكون الحل دائما، بيد السودانيين أنفسهم.
رمز الخبر: ۶۴۱۴۳
تأريخ النشر: 11 March 2022

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، أنه "سيبذل قصارى جهده لمساعدة الشعب السوداني للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، والعودة إلى الوضع الدستوري الذي يحقق الحكم المدني الديمقراطي".

وخلال مؤتمر صحافي عقد في الخرطوم، عبّر فولكر بيرتس، عن عزمه لتسهيل العملية السلمية بهدف الوصول لحلّ الأزمة السودانية، مشدداً على ضرورة أنّ يكون الحل دائما، بيد السودانيين أنفسهم.

ووجه بيرتس نداءً للشعب السوداني بتحكيم صوت العقل، والعودة إلى طاولة الحوار، نافيا تدّخل الامم المتحدة في شؤون السودان الداخلية، لا سيما لجهة اختيار رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى هذا الحق يعود للسودانيين أنفسهم.

ودعا بيرتس للعمل الى التوصل إلى حل لقضايا السودان في أقرب وقت، خلال العام الجاري، عبر تعزيز فرص الحوار، لإعادة الثقة المفقودة بين الأطراف السودانيين.

ودعا إلى "ضرورة التوافق على القضايا القومية، والإسراع في تكوين المجالس التشريعية، إضافة إلى التوافق على تشكيل حكومة كفاءات خلال المرحلة الانتقالية"، مؤكداً أنّ "البعثة الدولية ستتعاون مع السودانيين من أجل الوصول إلى تحقيق مسار الانتقال الحقيقي الذي يعيد البلاد الى مسار الحكم المدني".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد السودان تظاهرات متواصلة رفضاً للاجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بحل البرلمان والحكومة، والذي اتهمته قوى المعارضة بتنفيذ انقلاب عسكري.

وأعلنت لجنة أطباء السودان، أمس الخميس، سقوط قتيلين برصاص قوى الأمن، في المظاهرات التي شهدتها العاصمة الخرطوم، ليرتفع عدد الضحايا الى 87 قتيلا منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر:يونيوز

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