هيئة الطيران ترفع قيود كورونا المفروضة على الرحلات إلى عدد من الدول

أعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم الجمعة، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، إلى 7 من بلدان رابطة الدول المستقلة، إضافة إلى إيران.

وقال بيان بهذا الصدد، "في التاسع من شهر آذار/مارس، ووفقا لقرار الحكومة الروسية، تم رفع القيود المفروضة سابقا، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، على الطيران المنتظم وغير المنتظم، إلى أذربيجان وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وإيران".

وأشار البيان إلى أن "تنفيذ الرحلات، سيتم على أساس المعاملة بالمثل، على أساس أحكام الاتفاقات الثنائية بين الحكومات بشأن الحركة الجوية، والاتفاقيات المنفصلة بين سلطات الطيران.

ولفتت الهيئة في بيانها، إلى "ضرورة امتثال شركات الطيران إلى أحكام المرسوم الصادر عن كبير أطباء الصحة في روسيا، بتاريخ 18 آذار/مارس 2020، رقم 7، بشأن ضمان نظام العزل لمنع انتشار "كوفيد 19".

وكانت روسيا، على خلفية تفشي فيروس كورونا، أوقفت، منذ 27 آذار/مارس 2020، الرحلات الجوية المنتظمة والمستأجرة إلى دول أخرى، باستثناء رحلات التصدير.

كما تم استثناء رحلات نقل الشحن والبريد والإسعاف والرحلات الإنسانية، وشحن الطائرات الفارغة للصيانة، ورحلات الترانزيت مع الهبوط للتزود بالوقود (أو مبادلة الطاقم) على أراضي روسيا الاتحادية، والرحلات التي تُنفذ وفقًا لقرارات خاصة للحكومة الروسية.

المصدر:يونيوز