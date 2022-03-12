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الخارجية الامريكية: مفاوضات فيينا دخلت في القضايا الأخيرة العالقة والأكثر صعوبة

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، بأن "مفاوضات فيينا دخلت في القضايا الأخيرة العالقة والأكثر صعوبة".
رمز الخبر: ۶۴۱۴۰
تأريخ النشر: 11 March 2022

وحث برايس في إحاطة صحافية مساء أمس الخميس، كافة الأطراف المشاركة في المفاوضات في فيينا على بذل جهود جدية لإنجاز المطلوب.

وفي سؤال حول ما إذا كانت موسكو تطالب برفع بعض العقوبات التي فرضت مؤخرا عليها مقابل مساعدتها على تيسير المفاوضات، قال برايس إن "الإدارة ليست لديها أي نية لمقايضة العقوبات بتسهيلات تقدمها روسيا في المفاوضات".

وفي وقت سابق قالت المتحدثة الرسمية في البيت الأبيض، جين ساكي، حول موضوع الاتفاق النووي: "لقد صرنا على مقربة.. والنهاية دائما هي الأصعب".

وكانت المفاوضات قد شهدت تقدما ملحوظا، حيث أفادت مصادر متابعة للملف، أن إنهاء المحادثات ينتظر القرار والرد الأميركي على البنود التي تمّ التوصّل اليها بين فرقاء التفاوض.

وكانت المفاوضات انطلقت في العاصمة النمساوية في نيسان/أبريل الماضي (2021)، قبل أن تتوقف في حزيران/يونيو الماضي، لتستأنف لاحقا في تشرين الثاني/نوفمبر وتتواصل حتى الآن، مع بوادر تفاؤلية، في الأفق القريب.

المصدر:يونيوز

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