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طيران القوة الجوية يقتل أربعة إرهابيين بينهم قيادي بما يسمى "ولاية كركوك"

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، بأت طائرات F16 العراقية نفذت ضربتين جويتين بسلسلة جبال ماما بكركوك.
رمز الخبر: ۶۴۱۳۹
تأريخ النشر: 11 March 2022

وقالت الخلية، في بيان، إنه "بعملية امنية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبمتابعة وتنسيق خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية في ساعة متأخرة من ليل أمس ضربتين جويتين بواسطة طائرة F_16 وسزنا كرفان على وكر للإرهابيين في سلسلة جبال ماما التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك".

وأضافت أن "الضربتين اسفرتا عن قتل اربعة إرهابيين كانوا بداخلها أحدهم قيادي بما يسمى ولاية كركوك وهو المسؤول عن عدد من القناصيين الإرهابيين".

وأكدت الخلية، أن "قواتنا الأمنية البطلة مستمرة في ملاحقة العناصر الإرهابية، وان الضربات المتوالية كان لها الاثر في تحجيم تواجد هذه الزمرة التي سيكون مصيرها الموت على يد الشجعان في تشكيلاتنا الأمنية الغيورة".

المصدر:يونيوز

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طيران القوة الجوية يقتل أربعة إرهابيين بينهم قيادي بما يسمى "ولاية كركوك"
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