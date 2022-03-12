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الاتحاد الدولي لألعاب القوى يعتزم فرض عقوبات على بيلاروسيا

أكد رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيباستيان كو، أمس الخميس، إن مؤسسته تعتزم فرض المزيد من العقوبات على اتحاد بيلاروسيا على خلفية النزاع الروسي الأوكراني.
رمز الخبر: ۶۴۱۳۷
تأريخ النشر: 11 March 2022

وعاقب الاتحاد الدولي لألعاب القوى في البداية الرياضيين وأعضاء الأطقم والمسؤولين من روسيا وبيلاروسيا بالإيقاف في جميع المنافسات في المستقبل القريب، وبعد اجتماع لمجلس الإدارة قرر فرض عقوبات إضافية على بيلاروسيا.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في مؤتمر صحفي، إن “هذه العقوبات تشمل منع بيلاروسيا من استضافة أي منافسات دولية أو أوروبية وعدم التمثيل في مجلس الاتحاد ومنعها من التصويت على القرارات”.

وأضاف أن القرار يشمل أيضا “منع بيلاروسيا من حضور أي منافسات ببطولة العالم ومنع مشاركة المسؤولين في أنشطة الاتحاد الدولي أو البرامج الاحترافية”.

وعوقب الاتحاد الروسي لألعاب القوى بالإيقاف من الاتحاد الدولي منذ 2015 بسبب مخالفة قواعد المنشطات ولا يسمح للمتسابقين الروس بالمنافسة تحت علم البلاد في المنافسات الدولية.

المصدر:يونيوز

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