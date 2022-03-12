بكين تصف الوضع في اوكرانيا بالمقلق وتدعو الى دعم محادثات وقف اطلاق النار

وصف رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، اليوم الجمعة، الوضع في أوكرانيا بأنه "مقلق"، مشيرًا إلى أن من المهم دعم روسيا وأوكرانيا في محادثات وقف إطلاق النار.

وأضاف رئيس الوزراء الصيني في ختام الدورة البرلمانية السنوية، أن "بكين لديها رأيها الخاص وهي مستعدة للعب دور إيجابي مع المجتمع الدولي في عودة السلام"، لافتًا إلى أن العقوبات ستؤثر سلبًا على انتعاش الاقتصاد العالمي وعلى جميع البلدان.

وأكد أن "بكين تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق".

وتابع: "ندعم كل الجهود التي من شأنها أن تفضي إلى حل سلمي للأزمة".

لفتت مصادر صحافية الى أن رئيس الوزراء الصيني لم يرد مباشرة على أسئلة بشأن ما إن كانت الصين ستمتنع عن التنديد بروسيا بغض النظر عما تفعله، أو بخصوص ما إذا كانت بكين مستعدة لتوفير المزيد من الدعم الاقتصادي والمالي لموسكو إذا واجهت عقوبات.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس عشر، وسط تنديدات أوروبية مصحوبة بعقوبات اقتصادية طالت النخبة الروسية، وبنوكها الكبرى، أحدثها حظر استيراد النفط الروسي في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلق فجر الخميس 24 شباط/فبراير عملية عسكرية خاصة في اوكرانية قال انها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز