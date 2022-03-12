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تظاهرات في مدن عدة رفضاً لزيارة رئيس كيان الإحتلال ودعما لحقوق الفلسطينيين

لاقت زيارة رئيس كيان العدو الاسرائيلي الى تركيا وعلى عكس الترحيب الرسمي استنكاراً واحتجاجات، حيث نظمت تظاهرات في العديد من المدن التركية رفضاً لها ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني.
رمز الخبر: ۶۴۱۳۳
تأريخ النشر: 11 March 2022

وعلى عكس الترحيب الرسمي الذى حضي به رئيس الكيان الصهيوني يتسحاق هرتسوغ في انقرة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان. كان المئات من الاتراك يتظاهرون فى العذيد من مدن تركيا احتجاجا ورفضا لهذه الزيارة.

وقال أحد المواطنين، إن "اسرائيل دولة ارهاب تقتل المسلمين والاطفال و النساء من. اخواننا فى فلسطين لا نريدهم فى بلدنا"، وأضاف مواطن آخر "مهما حصل لا يمكن ان نتخلى عن دعمنا لفلسطين ولا يجوز ان تكون المصالح والتجارة اهم من المبادئ والقيم".

كما واحرق المتظاهرون علم الاحتلال ورفعوا علم فلسطين وحزب الله وطالبوا بعدم تطبيع علاقات تركيا مع الكيان الاسرائيلي.

وقال عثمان اوكطاي، مسؤول في حزب السعادة الاسلامي "نحن نظمنا تظاهرات فى كل مدن تركيا لأننا نرفض عودة العلاقات مع اسرائيل لان ذلك يكون على حساب موقفنا ودعمنا لفلسطين، اسرائيل لم تغير من سياستها بل تقوم بعمليات القتل والتدمير وانتهاك المقدسات هذه دولة ارهاب يجب ان تحاسب على اعمالها".

وكان قد لفت الرئيس التركي الى أن "هذه الزيارة التاريخيه ستكون نقطة تحول في العلاقات مع اسرائيل، هدفنا المشترك هو إعادة الحوار السياسي بين البلدين على أساس المصالح المشتركة ومراعاة الحساسيات المتبادلة، سنعمل لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والطاقة".

المصدر:يونيوز

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تظاهرات في مدن عدة رفضاً لزيارة رئيس كيان الإحتلال ودعما لحقوق الفلسطينيين