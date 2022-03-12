خدمة الطوارئ الاوكرانية تعلن عن ثلاثة غارات في دنيبرو وسط البلاد

أعلنت إدارة خدمات الطوارئ الأوكرانية، اليوم الجمعة، عن انفجارات هزّت مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا.

وأفادت خدمات الطوارئ الأوكرانية بمقتل شخص واحد على الأقل، عقب 3 غارات ضربت مدينة دنيبرو.

وأشارت الإدارة في بيان صباح الجمعة، إلى أن "ثلاث غارات جوية وقعت في المدينة أصابت روضة أطفال ومبنى سكنيا ومصنع أحذية من طابقين اندلع فيه حريق".

وقال الجيش الأوكراني في بيان، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأوكرانية أوقفت تقدم القوات الروسية على جميع الجبهات في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية بيانا عن الجيش الأوكراني جاء فيه: " تصدت قوات الدفاع وأعاقت العملية الهجومية للقوات المسلحة الروسية في جبهتي بوليسيا وفولين".

وأضاف البيان: "أُجبرت القوات الروسية على التراجع في باكلانوفا مورافيكا شمالي كييف، وتم إلحاق خسائر كبيرة من حيث القوة البشرية والأسلحة والمعدات في الجيش الروسي".

وتأتي هذه التطورات الميدانية في اليوم الذي يعقد فيه مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة بطلب من روسيا للبحث في ملف الأسلحة البيولوجية التي تؤكد موسكو أن أوكرانيا تصنّعها بدعم من الولايات المتحدة.

وتتهم روسيا حكومة كييف بأنها تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في أوكرانيا بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية، وهو ما نفته العاصمتان.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس عشر، وسط تنديدات أوروبية مصحوبة بعقوبات اقتصادية طالت النخبة الروسية، وبنوكها الكبرى، أحدثها حظر استيراد النفط الروسي في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلق فجر الخميس 24 شباط/فبراير عملية عسكرية خاصة في اوكرانية قال انها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز