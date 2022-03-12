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كيم جونغ-أون يتفقد موقع إطلاق الصواريخ العابرة للقارات

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون موقع إطلاق القمر الصناعي في البحر الغربي، المعروف بأنه مجهز لإطلاق صاروخ طويل المدى قابل لتحويله الى صاروخ بالستي عابر للقارات، وأمر بإعادة إعمار المنشآت لإطلاق قمر صناعي.
رمز الخبر: ۶۴۱۳۱
تأريخ النشر: 11 March 2022

ولفتت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الجمعة قائلة "تفقد الزعيم كيم جونغ-أون موقع إطلاق القمر الصناعي في البحر الغربي وإطلع على أماكن عدة في موقع إطلاق القمر الصناعي في البحر الغربي، واستعرض خطة لإعادة إعمار وتحديد موقع إطلاق القمر الصناعي، واعتمد السبل الملموسة لتنفيذها".

وأوضحت الوكالة "أن كيم عرض مهمة لبناء وتحديث وتوسعة الموقع ليتمكن من إطلاق مختلف الصواريخ للنقل ولأغراض مختلفة على رأسها الاستطلاع العسكري، بعد تقييم الوضع الحالي لموقع إطلاق القمر الصناعي في البحر الغربي".

وأمر الرئيس الكوري الشمالي "مسؤولي الموقع بإعادة إعمار وتوسعة منطقة الإطلاق ومنشآت تركيب الصاروخ واختباره لتكون جاهزة لإطلاق صاروخ نقل ضخم".

يشار إلى أن موقع إطلاق القمر الصناعي في البحر الغربي يقع في حي دونغتشانغ في بلدة تشيولسان في إقليم بيونغ آن الشمالي، وهو عبارة عن منشأة مجهزة بمنصة إطلاق حديثة لإطلاق صاروخ طويل المدى ومجهز بسكة حديدية لنقل الصاروخ.

المصدر:يونيوز

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