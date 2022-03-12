زيلينسكي يتهم موسكو بالتمهيد لاستخدام قنابل نووية

أكد الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ قائلا: "أرسلنا العديد من حافلات المساعدات الإنسانية إلى ​ماريوبول​"، موضحًا أن "روسيا تحاول إخضاع مدينة ماريوبو، وكسر عزيمة أهلها".

ولفت إلى أن "البروباغاندا الروسية، تريد إيصال معلومات خاطئة لمواطنينا"، مشيرًا إلى أن "موسكو تدعي أننا نريد استعادة القدرة النووية، وهذا قد يكون تمهيدًا منها لاستخدام قنابل نووية".

أضاف: " لدينا مفاعلات نووية سلمية، تستخدم لأغراض علمية، ووقعت اليوم الكثير من القرارات، بتكريم العديد من ضباطنا وجنودنا".

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس عشر، وسط تنديدات أوروبية مصحوبة بعقوبات اقتصادية طالت النخبة الروسية، وبنوكها الكبرى، أحدثها حظر استيراد النفط الروسي في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلق فجر الخميس 24 شباط/فبراير عملية عسكرية خاصة في اوكرانية قال انها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز