قيادة عمليات صلاح الدين تنفذ عمليات استباقية لملاحقة الخلايا الإرهابية

نفذت قيادة عمليات صلاح الدين عملياتٌ استباقيةٌ ودقيقةٌ في مختلِفِ قواطعِ العملياتِ لملاحقةِ الخلايا الإرهابية.

وأسفرت آخر العمليات عن قَتْلِ عددٍ من الإرهابيينَ في جزيرةِ الثرثارِ وشماليّ سامراءَ المقدسةِ مع تدميرِ آلياتِهم.

وأفاد المتحدث بإسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي بأن القوات الأمنية تلاحق الخلايا الإرهابية في طريق بيجي - حديثة، فيما لفت خبراء أمنيون إلى أن الجهد الاستخباري له دور كبير في ملاحقة الإرهابيين.

وكشفَ قائدُ القواتِ البرّيةِ الفريقُ الركن قاسم المحمدي عن مقتلِ عنصرَين ِإرهابيَّينِ في محافظةِ صلاح الدين. وأشار لمحمدي الى أنَّ الإرهابيَ الاولَ قـُتِلَ بعدَ إحباطِ تعرضٍ على نقطةٍ أمنية, فيما قـُتِلَ الثاني شمالَ سامراءَ بعدَ ملاحقةٍ استمرت ساعات.

المصدر:يونيوز