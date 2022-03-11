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شيرمان: الأمن والاستقرار الإقليمي مفتاح لمستقبل سلمي

أكدت نائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان أن الولايات المتحدة والجزائر تتفقان على أن الأمن والاستقرار الإقليمي هو المفتاح لمستقبل سلمي ومزدهر.
رمز الخبر: ۶۴۱۲۲
تأريخ النشر: 11 March 2022

وقالت شيرمان، عقب لقائها مع الرئيس عبد المجيد تبون، إنها تحادثت معه حول الأزمة الأوكرانية وبعض القضايا الإقليمية المهمة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والجزائر تتفقان على أن الاستقرار الإقليمي هو المفتاح لمستقبل سلمي ومزدهر لمنطقة الساحل بأسرها.

وأضافت إن علاقة الولايات المتحدة بالجزائر واسعة وعميقة، وأن بلادها تتطلع إلى مواصلة تعميق التعاون في خلق مناصب عمل والتنمية الاقتصادية والطاقة النظيفة والأمن ومجالات أخرى.

كما قالت شيرمان إنها ناقشت مع الرئيس تبون خططه لخلق المزيد من فرص العمل وتنويع الاقتصاد الجزائري في قطاعات إستراتيجية، بما في ذلك الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة.

وكان الرئيس تبون قد التقى في وقت سابق من اليوم الخميس نائب وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان.

وحضر اللقاء وفقاً لبيان رئاسة الجمهورية، وزير الخارجية رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

المصدر:يونيوز

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