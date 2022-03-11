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أردوغان لبايدن: حان وقت رفع العقوبات الأمريكية غير العادلة على تركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، لنظيره الأمريكي جو بادين، أن الوقت حان لرفع العقوبات الأمريكية غير العادلة على تركيا.
رمز الخبر: ۶۴۱۱۷
تأريخ النشر: 10 March 2022

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، وفق بيان لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، وأوضح البيان أن أردوغان بحث مع بايدن المستجدات الإقليمية بما فيها الهجوم الروسي على أوكرانيا والعلاقات التركية الأمريكية.

وأضاف أن الرئيس التركي نقل لنظيره الأمريكي، أهمية أن تكون تركيا في موقع يسهل البحث عن حل في حال تفاقمت الأزمة الأوكرانية بشكل أكبر.

وأكد البيان أن "تنظيم اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنطاليا يعد نصرا دبلوماسيا بحد ذاته".

وأشار إلى أن "وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا جلسا على الطاولة وجها لوجه في أنطاليا بفضل قنوات الثقة التي فتحتها تركيا".

كما أكد أردوغان لبايدن أن الوقت قد حان ومنذ فترة طويلة لرفع جميع العقوبات غير العادلة المفروضة على تركيا في مجال الصناعات الدفاعية.​​​​​​​

وأفاد أن "تركيا تتطلع لاستجابة الولايات المتحدة وبأقرب وقت لطلبها الذي يتضمن شراء 40 طائرة جديدة، وتحديث طائرات الـ إف-16 في سلاح الجو التركي".

المصدر:يونيوز

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