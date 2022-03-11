تنظيم داعش الارهابي يعلن مقتل زعيمه وتعيين أبو الحسن الهاشمي خليفة له

أعلن تنظيم داعش مقتل زعيمه أبو ابراهيم الهاشمي القرشي، والمتحدث الرسمي للمتحدث أبو حمزة القرشي، من دون ذكر تفاصيل عن كيفية مقتلهما.

أعلن تنظيم داعش الارهابي مقتل زعيمه أبو ابراهيم الهاشمي القرشي، والمتحدث الرسمي للمتحدث أبو حمزة القرشي، من دون ذكر تفاصيل عن كيفية مقتلهما.

وفي كلمة صوتية نشرتها مؤسسة الفرقان التابعة للتنظيم، للمتحدث الجديد بإسم التنظيم أبو عمر المهاجر، أعلن المهاجر أنه تم مبايعة أبو الحسن الهاشمي القرشي خليفة للهاشمي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن مطلع الشهر الماضي، أن الجيش الأميركي أزال من ساحة المعركة زعيم تنظيم داعش، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خلال عملية نفذها شمال غربي سوريا، في حين قال مسؤول أميركي إن القرشي فجر نفسه أثناء الهجوم وقتل معه أفراد أسرته في العملية.

وأكدت المخابرات الأميركية والعراقية في وقت سابق أن أبي إبراهيم الهاشمي القرشي هو العراقي التركماني عبد الله قرداش، ويعرف أيضا باسم حاجي عبد الله من محافظة نينوى شمال العراق.

المصدر:يونيوز