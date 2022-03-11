الدفاع الروسية: تدمير قرابة 3 ألاف منشأة من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية قامت بتدمير حوالي 3 ألاف منشأة من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وقال كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية، اليوم الخميس، "تم تدمير 2998 منشأة عسكرية، نتيجة الضربات ضد منشآت البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا".

وأشار إلى أن "68 هدفاً أصابها الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي خلال هذا اليوم، بما في ذلك وهدفين من نظام القيادة والسيطرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، و 12 موقعاً لوجستيًا وثلاثة أنظمة صواريخ (أوسا) المضادة للطائرات".

وأضاف، بأن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت مقاتلة من طراز (ميغ-29) وثلاث طائرات بدون طيار من طراز بيرقدار تي بي 2 وصاروخ باليستي تكتيكي من طراز "توشكا أو" في الجو".

وأكد كوناشينكوف أنه "منذ بداية العملية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية: 98 طائرة ، و 110 طائرات بدون طيار، و 144 صاروخًا مضادًا للطائرات و 88 موقعًا للرادار، و 1007 دبابات ومدرعات قتالية مصفحة أخرى، 109 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ، و 374 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و 793 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وتابع: "تقدمت القوات المسلحة الروسية إلى عمق 10 كيلومترات وسيطرت على مناطق ستيبنوي وكرابيفنيتسكوي ومالي كريمنشيك ونوفوبتريكوفكا ويالينسكي"؛ مضيفاً أن "قوات جمهورية دونيتسك الشعبية سيطرت على ماريانوفكا ولازاريفكا وليسنوي"، وأن "الوحدات الشعبية لدونيتسك تقدمت كيلومترًا واحدًا داخل ماريوبول من الاتجاه الشمالي".

المصدر:يونيوز