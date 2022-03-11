الملك عبدالله الثاني يبحث مع وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي محادثات السلام المتوقفة

أكد الملك الأردني عبدالله الثاني ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله الثاني، مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية.

وجدد الملك عبد الله تأكيد ضرورة منع المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، والحفاظ على التهدئة الشاملة، ووقف الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين.

وإلتقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بوزير خارجية الاحتلال قبل لقاء الملك، في محادثات ركزت على جهود إيجاد أفق للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

ويشار إلى أن محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة منذ 2014.

المصدر:يونيوز