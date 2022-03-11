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مسيرة حاشدة لأبناء مديرية حيفان بمحافظة تعز رفضا لجرائم قوى التحالف

خرجت مسيرة حاشدة ووقفة قبلية في مديرية حيفان بمحافظة تعز، رفضًا واستنكارًا لجرائم قوى التحالف والحصار وتأكيدًا على مواصلة الصمود والثبات حتى نيل الحرية والاستقلال.
رمز الخبر: ۶۴۱۱۳
تأريخ النشر: 10 March 2022

وأكدت الكلمات المشاركة على التحشيد والاستنفار ومواجهة التصعيد بالتصعيد، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التلاحم والاصطفاف دفاعاً عن الأرض.

ورفع المشاركون في المسيرة الشعارات واللافتات المنددة بصلف وغطرسة قوى التحالف بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات في استمرار الحصار على الشعب اليمني.

وأكد بيان صادر عن المسيرة "الرفض القاطع لأعمال التصعيد والقرصنة البحرية وإحتجاز سفن المشتقات النفطية والغذائية والدوائية".

وأشار إلى أن "الممارسات التعسفية لدول التحالف، ستواجه بالتصعيد ورفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد في مواجهة قوى التحالف".

وحمّل البيان أمريكا "المسؤولية الكاملة إزاء إستمرار الحصار، مشيراً إلى أن "حصار ميناء الحديدة بالسفن الأمريكية والقرصنة على سفن المشتقات النفطية، عدوان أمريكي يتوجب من الجميع النفير لمواجهته".

وإعتبر منع "وصول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، جريمة حرب مشهودة، محملاً المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية ما يرتكبه التحالف من انتهاكات وجرائم بحق الشعب اليمني.

المصدر:يونيوز

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