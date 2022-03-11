النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

أزمة غذاء في أوروبا بسبب العقوبات على روسيا

بعد الأزمة النفطية بدأت تلوح في أوروبا ازمة غذائية دفعت السكان للتهافت على المتاجر لشراء الأساسيات وتحديدا الزيت والطحين، المادتان اللتان تصدرهما كل من روسيا واوكرانيا للعالم أجمع. وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من المجاعة.
رمز الخبر: ۶۴۱۰۶
تأريخ النشر: 10 March 2022

انقلب السحر على الساحر وحلّ التحريض المقيت الذي مارسته الدول الأوروبية الكبرى وحليفتهم الولايات المتحدة الأميركية على روسيا، لعنة على سكان القارة العجوز.

التسعير الاميركي للنزاع في اوكرانيا باتت نتائجه وخيمةً على الواقع الغذائي في أوروبا.. فأوكرانيا وروسيا كانتا تمدان العالم بأساسيات الغذاء كالزيت والطحين، لكنهما اليوم مشغولتان بالحرب، فيما العالم يعتمد على مزارع منطقة البحر الأسود الشاسعة والخصبة، إذ تعرف كلٌ من كييف وموسكو بـ"سلة خبز أوروبا والعالم".

في اسبانيا مثلاً، يتهافت السكان لشراء حاجياتهم بطريقة قل نظيرها عن السابق..ففقدان هذه المواد لا يحمله الأوروبيون. هذا الأمر استدعى من أصحاب المتاجر اتخاذ إجراءاتٍ للحد من مبيعاتها لزيت دوار الشمس بسبب الحرب على أوكرانيا، وزيادة الطلب من المستهلكين خوفا من النقص.

وقال سيباستيان، إسباني متقاعد "لدينا قارورة زيت في المنزل وأنا أنظر إليها بفرحٍ كبير، وأقول لنفسي هذا جيد أنه لدينا زيت..لاحظت في الشارع أن هناك الكثير من الناس يحملون زجاجات زيت دوار الشمس، لكن الحقيقة المثيرة للفضول هي أن زيت الزيتون هو الملك هنا، فلماذا القلق على زيت عباد الشمس، هذا ليس منطقياً".

وقالت سيلفيا، إسبانية متقاعدة "هذا الأمر يزعجني ويقلقني، وسيكون له تأثير قوي علينا، خصوصاً بعد الوباء والحرب.. لا أعرف ماذا يمكن أن يحصل لنا غير ذلك؟"

ثقيلةً هذه الأيام تمر على الأوروبيين... فهم لم يعتادوا نقصاناً في مواردهم الغذائية والنفطية، الحرب التي زجوا بها مع الاميركيين الاوكرانيين، لم يحسبوا حساباً جيداً لها، ومن حيث يدرون عن سابق تصميم أدخلوا العالم بأزمةٍ غذائية، وصفها برنامج الأغذية العالمي بشديدة الفداحة وكأنها الجحيم على الأرض، مؤكداً أنها تعرض المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم لخطر المجاعة.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
العملية العسكرية الروسية تدخل اسبوعها الثالث بتقدّم على الجبهة الجنوبية الشرقية
جاويش أوغلو يعلن عن مشاركة 75 دولة و 39 منظمة دولية في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"
الاحتلال يعيد نصب حواجزه بمحيط منزل عائلة سالم بحي الشيخ جراح
زيلينسكي: نقترب من الانتصار في الحرب ضد روسيا
قادة الاتحاد الاوروبي يبحثون خفض الاعتماد على الغاز الروسي في اليوم الثاني من قمتهم في فرنسا
كيشيدا يتفق هاتفيا مع الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب على تحسين العلاقات الثنائية
ترودو يبحث ورئيسة المفوضية الاوروبية تنسيق الدعم الاقتصادي والأمني ​​والإنساني لأوكرانيا
أزمة وقود في محافظة عمران جراء احتجاز التحالف السعودي لسفن المشتقات النفطية
بوتين مستقبلا لوكاشينكو: هناك بعض التحولات الإيجابية في المحادثات الروسية-الأوكرانية
اهراءات حبوب في البقاع قادرة على تخزين متطلبات السوق من القمح لـ 8 أشهر لا علم للدولة بها
تونسي يصنع سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية
القوات المسلحة تعلن تنفيذ عملية "كسر الحصار الأولى" في العمق السعودي
تواصل أعمال المهرجان الدولي لأفلام حقوق الانسان بعنوان "حقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة"
باشيليت تؤكد من كابول وقوفها مع النساء الأفغانيات "اليوم وكل يوم"
بوتين يسمح للمتطوعين من الشرق الأوسط بالقتال إلى جانب روسيا في دونباس
لوكاشينكو يبحث مع بوتين الوضع المتعلق بمحطة تشيرنوبيل ويؤكد عدم السماح بتوجيه "طعنة في الظهر" للقوات الروسية
تداعيات زيارة هرتسوغ الى تركيا – آراء عبرية
تنظيم داعش الارهابي يعلن مقتل زعيمه وتعيين أبو الحسن الهاشمي خليفة له
ماذا حمل هرتسوغ لاردوغان وما قصة الاثمان ؟
وثيقة: التعهد الأمريكي بعدم توسع الناتو شرقًا
ورقة سياسية: هل تخلى الغرب عن أوكرانيا؟
مندوب إيران: برنامج "إسرائيل" النووي السري يهدد السلم والأمن الإقليميين
أعلام حزب الله وفلسطين وهتافات مؤيدة للشهيد سليماني تتوسط تظاهرات مناهضة لزيارة هرتسوغ للبلاد
الحلبوسي للقائم بأعمال السفارة الأوكرانية: نأمل انتهاء العمليات العسكرية عبر الحوار
بيروت تتحفظ بشأن بيان اللجنة الرباعية ضد ايران
اختتام فعاليات معرض الدفاع العالمي في الرياض
موسكو تعلن أنها لن تشارك بعد الآن في اجتماعات المجلس الأوروبي
أكبر هيئة استشارية سياسية صينية تختتم دورتها السنوية
الرئيس المنتخب يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي
موج البحر يهدد بتهجير عشرات العائلات في طرابلس