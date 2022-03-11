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تونس تسلم لبنان هبة تتضمن أدوية لعلاج الأمراض السرطانية والمزمنة
تسلم وزير الصحة اللبناني فراس الابيض هبة من الادوية التونسية بحضور سفير تونس في لبنان بوراوي الامام.
رمز الخبر:
۶۴۱۰۵
تأريخ النشر:
10 March 2022
وتتضمن الهبة أدوية لعلاج الأمراض السرطانية والامراض المزمنة والحادة.
المصدر:يونيوز
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