اختتام فعاليات معرض الدفاع العالمي في الرياض

اختتمت النسخة الأولى من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض، والذي شاركت فيه 600 جهة عارضة، من 42 دولة، وبحضور أكثر من 80 وفداً عسكرياً.

وسجَّل معرض الدفاع العالمي الذي تنظِّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية صفقات وعقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ 29.7 مليار ريال سعودي.

وشملت هذه العقود صناعة منظومات ومعدات دفاعية وتجهيزات عسكرية والعربات والذخائر والخدمات المساندة، حيث بلغت نسبة الشركات الوطنية من هذه العقود 46% من حيث القيمة الإجمالية بواقع 10 مليارات ريال.

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد عملت مع شركائها من الجهات المستفيدة على دراسة ومراجعة العقود التي جرى الإعلان عنها. كما شهد المعرض إعلان 22 اتفاقية توطين وبناء قدرات مع عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية بقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية تقدر بـ 8 مليارات ريال سعودي.

المصدر:يونيوز