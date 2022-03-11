دودا: القوات الأمريكية موجودة كل الوقت على أراضينا وهذا إنجاز لنا

قال الرئيس البولندي، ​أندريه دودا​ "​القوات الأميركية​ موجودة كل الوقت على أراضينا وهذا نعتبره إنجازا بالنسبة لنا"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في دول شرقي ​أوروبا​ و​بولندا​ وذلك يدعم مفهومنا للأمن".

ولفت دودا خلال لقاءٍ صحافي مشترك مع نائب الرئيس الأميركي، ​كامالا هاريس​، إلى أنه "تحدث أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن اللاجئين، وطلب مساعدات مالية أمام تدفقهم على بلاده"، مردفاً أنه "ثمة أزمة لاجئين أمامنا، ولدينا 1.5 مليون لاجئ من ​أوكرانيا​ تدفقوا خلال عشرة أيام"، وأضاف: "نحن بحاجة إلى الدعم الدولي لأن معظم اللاجئين يتدفقون إلينا".

واعتبر الرئيس البولندي أنه "كان لديه يقين منذ سنة 2014 أن مخططات ​روسيا​ لن تتوقف عند القرم وإقليم دونباس"، مشيراً إلى أن "الروس اقترفوا جرائم حرب في أوكرانيا وسيتم النظر في هذه الأمور في المحاكم الدولية".

وتابع دودا أن "هناك الكثير من الأدلة تم جمعها للانتهاكات الروسية في أوكرانيا".

المصدر:يونيوز