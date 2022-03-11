نائب الرئيس الأمريكي: سلمنا بولندا منظومتين للدفاع الجوي

قالت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس "سنفعل مع شركائنا ما بوسعنا لدعم الاحتياجات الأمنية والإنسانية للشعب الأوكراني".

وكشفت هاريس خلال لقاءٍ صحافي مشترك مع الرئيس البولندي أندجي دودا، اليوم الخميس، في بولندا أن "الولايات المتحدة سلمت منظومتي للدفاع الجوي لها تأكيدا لالتزامها الذي تم إعلانه سابقا.

وأشارت هاريس إلى أن "المحادثات مستمرة مع الحلفاء بشأن فعالية العقوبات المفروضة على روسيا".

وتابعت نائب الرئيس الأمريكي "سنخصص 50 مليار دولار كدعم إنساني لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية من خلال برنامج الأغذية العالمي".

وبينت هاريس أن "كلفة الحرب الروسية الأوكرانية، ستكون باهظة الثمن"، وأضافت "نرى الآن إنهيار الروبل وتقييما سلبيا للاقتصاد الروسي".

وعن علاقة الولايات المتحدة ببولندا قالت هاريس "علاقتنا مع بولندا وطيدة وزادت قوة حاليا".

المصدر:يونيوز