النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۱مشاهدات
‍ پ

13 إتفاقية إستثمار في قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية بـ 175 مليون دولار

أعلنت السلطات المغربية، توقيع 13 إتفاقية إستثمار في قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية بإجمالي 1,731 مليار درهم (175 مليون دولار).
رمز الخبر: ۶۴۰۹۹
تأريخ النشر: 10 March 2022

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان، أن "وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، ترأس في الرباط حفل توقيع 13 إتفاقية إستثمارية مع الفاعلين الصناعيين شركات، ستوفر 4480 فرصة عمل".

ووفق لائحة بالشركات وردت في البيان، فإن كلها مغربية بإستثناء شركة واحدة إسبانية.‎

ويأتي توقيع الاتفاقيات في إطار تعزيز سيادة المغرب الغذائية والصحية، ويُتوقع أن تحقق معاملات بنحو 2,9 مليار درهم (292 مليون دولار)"، بحسب الوزارة.

وأوضحت أن تلك الاتفاقيات "ستمكن قطاع الصناعات الغذائية من إنجاز 10 مشاريع بقيمة 1,2 مليار درهم (121 مليون دولار)".

وفي قطاع الصناعات الدوائية، تشمل الاتفاقيات 3 مشاريع بـ 531,4 مليون درهم (53,6 مليون دولار أمريكي)"، وفق البيان.​​

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
العملية العسكرية الروسية تدخل اسبوعها الثالث بتقدّم على الجبهة الجنوبية الشرقية
جاويش أوغلو يعلن عن مشاركة 75 دولة و 39 منظمة دولية في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"
الاحتلال يعيد نصب حواجزه بمحيط منزل عائلة سالم بحي الشيخ جراح
زيلينسكي: نقترب من الانتصار في الحرب ضد روسيا
قادة الاتحاد الاوروبي يبحثون خفض الاعتماد على الغاز الروسي في اليوم الثاني من قمتهم في فرنسا
كيشيدا يتفق هاتفيا مع الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب على تحسين العلاقات الثنائية
ترودو يبحث ورئيسة المفوضية الاوروبية تنسيق الدعم الاقتصادي والأمني ​​والإنساني لأوكرانيا
أزمة وقود في محافظة عمران جراء احتجاز التحالف السعودي لسفن المشتقات النفطية
بوتين مستقبلا لوكاشينكو: هناك بعض التحولات الإيجابية في المحادثات الروسية-الأوكرانية
اهراءات حبوب في البقاع قادرة على تخزين متطلبات السوق من القمح لـ 8 أشهر لا علم للدولة بها
تونسي يصنع سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية
القوات المسلحة تعلن تنفيذ عملية "كسر الحصار الأولى" في العمق السعودي
تواصل أعمال المهرجان الدولي لأفلام حقوق الانسان بعنوان "حقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة"
باشيليت تؤكد من كابول وقوفها مع النساء الأفغانيات "اليوم وكل يوم"
بوتين يسمح للمتطوعين من الشرق الأوسط بالقتال إلى جانب روسيا في دونباس
لوكاشينكو يبحث مع بوتين الوضع المتعلق بمحطة تشيرنوبيل ويؤكد عدم السماح بتوجيه "طعنة في الظهر" للقوات الروسية
تداعيات زيارة هرتسوغ الى تركيا – آراء عبرية
تنظيم داعش الارهابي يعلن مقتل زعيمه وتعيين أبو الحسن الهاشمي خليفة له
ماذا حمل هرتسوغ لاردوغان وما قصة الاثمان ؟
وثيقة: التعهد الأمريكي بعدم توسع الناتو شرقًا
ورقة سياسية: هل تخلى الغرب عن أوكرانيا؟
مندوب إيران: برنامج "إسرائيل" النووي السري يهدد السلم والأمن الإقليميين
أعلام حزب الله وفلسطين وهتافات مؤيدة للشهيد سليماني تتوسط تظاهرات مناهضة لزيارة هرتسوغ للبلاد
الحلبوسي للقائم بأعمال السفارة الأوكرانية: نأمل انتهاء العمليات العسكرية عبر الحوار
بيروت تتحفظ بشأن بيان اللجنة الرباعية ضد ايران
اختتام فعاليات معرض الدفاع العالمي في الرياض
موسكو تعلن أنها لن تشارك بعد الآن في اجتماعات المجلس الأوروبي
أكبر هيئة استشارية سياسية صينية تختتم دورتها السنوية
الرئيس المنتخب يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي
موج البحر يهدد بتهجير عشرات العائلات في طرابلس