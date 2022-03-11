13 إتفاقية إستثمار في قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية بـ 175 مليون دولار

أعلنت السلطات المغربية، توقيع 13 إتفاقية إستثمار في قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية بإجمالي 1,731 مليار درهم (175 مليون دولار).

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان، أن "وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، ترأس في الرباط حفل توقيع 13 إتفاقية إستثمارية مع الفاعلين الصناعيين شركات، ستوفر 4480 فرصة عمل".

ووفق لائحة بالشركات وردت في البيان، فإن كلها مغربية بإستثناء شركة واحدة إسبانية.‎

ويأتي توقيع الاتفاقيات في إطار تعزيز سيادة المغرب الغذائية والصحية، ويُتوقع أن تحقق معاملات بنحو 2,9 مليار درهم (292 مليون دولار)"، بحسب الوزارة.

وأوضحت أن تلك الاتفاقيات "ستمكن قطاع الصناعات الغذائية من إنجاز 10 مشاريع بقيمة 1,2 مليار درهم (121 مليون دولار)".

وفي قطاع الصناعات الدوائية، تشمل الاتفاقيات 3 مشاريع بـ 531,4 مليون درهم (53,6 مليون دولار أمريكي)"، وفق البيان.​​

المصدر:يونيوز