لافروف: ليس هناك مسار بديل للمفاوضات الروسية الأوكرانية التي تجري في أراضي بيلاروس

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده لمواصلة الاتصالات مع كييف للتوصل إلى تسوية، مشددًا على أن روسيا تريد أن تكون أوكرانيا محايدة لا يصدر عن أراضيها تهديد لأمن روسيا.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده لافروف بعد اجتماع مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا استغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة على هامش منتدي أنطاليا الدبلوماسي في تركيا اليوم الخميس.

وأضاف لافروف: نريد أن تكون أوكرانيا محايدة ومستعدون لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا إلى جانب الضمانات الأمنية للدول الأوروبية ولروسيا.

واعلن انه خلال اللقاء "بحثنا إمكانية ترتيب اجتماع بين بوتين وزيلينسكي لكن اللقاء يجب ألا يكون من أجل اللقاء فقط".

وتابع: نؤيد أي اتصالات مع كييف من أجل تحقيق التسوية. وليس هناك مسار بديل للمفاوضات الروسية الأوكرانية التي تجري في أراضي بيلاروس.

وشدّد على انه "نريد أوكرانيا صديقة منزوعة السلاح ولا تشكل خطرا على روسيا أو الثقافة الروسية."

وأوضح لافروف انه "لا يريد الغرب من أوكرانيا إلا أن تكون دولة تعمل ضد كل ما هو روسي".

واكمل: أكدنا خلال المحادثات أن مبادرة موسكو بشأن فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا على أساس يومي لا تزال قائمة.

واستطرد قائلًا: قدمنا أدلة في الأمم المتحدة على أن مستشفى ماريوبول كان يستخدم قاعدة عسكرية للقوميين الأوكرانيين.

وأعلن الوزير الروسي أن بلاده لم تهاجم أوكرانيا ولا تخطط لمهاجمة دول أخرى لكن واجهت وضعا يهدد أمنها، مضيفا ان "روسيا لم تتحدث قط عن خطط عسكرية تجاه دول الناتو".

وقال عميد الدبلوماسية الروسية: قدمنا مشروعًا للضمانات الأمنية لقارة أوروبا كلها بما في ذلك أوكرانيا وتم رفضه.

وأردف: أولئك الذين يزودون أوكرانيا بالسلاح والمرتزقة يجب أن يفهموا خطورة ما يفعلونه.

وأكد انه: "سنتجاوز هذه الأزمة ولن يكون لدينا بعد الآن أي أوهام بأن الغرب يمكن أن يكون شريكا موثوقا به".

واعتبر الوزير الروسي أن "رد الفعل الغربي المسعور على عمليتنا في أوكرانيا يظهر أن ما يجري هو معركة الحياة حياة أو موت من أجل حق روسيا في البقاء واحترام مصالحها المشروعة".

وعن الغاز والنفط، قال لافروف: لم نستخدم النفط والغاز سلاحا ونترك الأمر لضمائر زملائنا الغربيين. وأضاف: هناك دائما أسوق أخرى للنفط والغاز الروسيين.

وهذا أول لقاء على المستوى الوزاري بين موسكو وكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أسبوعين، وسبقته ثلاث جولات من المفاوضات بين وفدي الطرفين في أراضي بيلاروس.

المصدر:يونيوز