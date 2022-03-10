بوتين وزيلينسكي لا يرفضان اللقاء مبدئيا ونحن مستعدون لاستضافة المفاوضات

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عقب المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، عن أمله في إحلال السلام في المنطقة، مضيفا أن تركيا ستواصل بذل الجهود في مجال الدبلوماسية.

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عقب المحادثات بين نظيريه الروسي والأوكرانيا، عن أمله في إحلال السلام في المنطقة، مضيفا أن تركيا ستواصل بذل الجهود في مجال الدبلوماسية.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بعيد اللقاء مع وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف وأوكرانيا دميتري كوليبا: "الموت يزداد وينتشر وهناك حاجة لإخراج المدنيين وانقاذهم، وهذا يتطلب هدنة عاجلة في أوكرانيا".

كما أكد جاويش أوغلو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يرفضان اللقاء مبدئيا، معربا عن استعداد بلاده استضافة المفاوضات إذا ما قرر البلدان مواصلتها، خاصة وأن هناك قرارات يحب اتخاذها على مستوى الزعماء، وفق قوله.

وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة عدم توقع حدوث معجزة في لقاء واحد، مشيرًا لضرورة الحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام وفتح الممرات الإنسانية.

وأضاف جاويش أوغلو: "بالطبع لا يمكننا القول أن كل المشاكل تم حلها ولكن هذه بداية، ووجود الوزيرين يمثل أملا إيجابيا في حلحلة الأزمة، ولم يكن هناك توترات في الحديث بين الجانبين الروسي والأوكراني خلال محادثات".

وتابع الوزير التركي: "هناك ثقة بين الجانبين الروسي والأوكراني وهو ما سيسهل اللقاءات في الأيام المقبلة".

وانعقد اليوم في فندق ريغنوم كاري في ولاية أنطاليا التركية لقاء ثلاثي بين وزير الخارجية التركي ونظيره الروسي والأوكراني.

المصدر:يونيوز